Александр Григорян: второй тайм не получается провести на таком же уровне, как и первый

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда не может провести на одном уровне два тайма. По словам Григоряна, при этом "Анжи" мог заработать очко в этой встрече.– Забивать не удается, потому что второй тайм не получается провести на таком же уровне, как и первый, – подчеркнул Григорян. – А происходит это по причине того, что приходится играть в энергозатратный футбол.Краем глаза глянул на статистику – мы проделываем больший объем работы, чем соперник, перекрываем зоны, делаем много черновой работы в обороне, но при этом всегда у нас хорошие шансы в атаке. Сегодня они были в основном в первом тайме.Несмотря на преимущество "Спартака" во втором тайме, забей Жиров за две минуты до конца – был бы подарок. Команда столько терпела и должна была реализовывать такие моменты.