Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Александр Григорян: второй тайм не получается провести на таком же уровне, как и первый

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда не может провести на одном уровне два тайма. По словам Григоряна, при этом "Анжи" мог заработать очко в этой встрече.

– Забивать не удается, потому что второй тайм не получается провести на таком же уровне, как и первый, – подчеркнул Григорян. – А происходит это по причине того, что приходится играть в энергозатратный футбол.

Краем глаза глянул на статистику – мы проделываем больший объем работы, чем соперник, перекрываем зоны, делаем много черновой работы в обороне, но при этом всегда у нас хорошие шансы в атаке. Сегодня они были в основном в первом тайме.

Несмотря на преимущество "Спартака" во втором тайме, забей Жиров за две минуты до конца – был бы подарок. Команда столько терпела и должна была реализовывать такие моменты.

"СЭ"
Теги: Григорян Спартак Анжи
Сегодня, 19:37
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:08) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выходила луна из армянских небес
Выходил на балкон наш дурной Аванес
Выходил на балкон и в конюшня смотрел
А в конюшне ишак толстой попа вертел
Аванес не стерпел, расстегнул свой кушак
И как коршун с небес... Налетел на ишак.
А ишак не дурак - толстый попа убрал
А дурной Аванес чем-то в землю попал

Гавкай больше перед матчами, когда яйца на заборе, Аванес!


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:05) #
  • -1
  •  (1)
online

Вот так по потихоньку и в ФНЛ, поражение за поражением, расплата за интервью про Игоря Шалимова, ещё тройка матчей и увольнение.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.