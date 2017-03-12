Евгений Кафельников: без 5 минут мы чемпионы. Дзюбе огромный привет!

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил в своем "Твиттере" московский "Спартак" с победой над "Анжи" (1:0).



"С победой нас! Без 5 минут мы чемпионы. Дзюбе огромный привет!" – написал Кафельников.