Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Евгений Кафельников: без 5 минут мы чемпионы. Дзюбе огромный привет!

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил в своем "Твиттере" московский "Спартак" с победой над "Анжи" (1:0).

"С победой нас! Без 5 минут мы чемпионы. Дзюбе огромный привет!" – написал Кафельников.
Теги: Спартак
Сегодня, 19:40
Напечатать
16
(8)
№16 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Женя рано.А деревянному болельщику краснодара и правда привет. smile


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№15 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Blessing
Дзюбе привет!

Эх, провинция, точнее, НАРОТ!!!

БЛЯСЯ МАМЕ ЗИНКЕ ПРИВЕТ ОХУ.......Й ОТ ПЕРМЯКОВ ПЕРЕДАВАЙ НУ ТЫ ТАМ БЫВАЙ КУ КУЙ

Цитата: Lokoflesh
У СпаМа еще минимум пять матчей повышенной опасности - Локо, Зенит, Ростов, ЦСКА, Терек, так что зарекалася ворона ...

ДА У НАС 5 А У ВАС ВСЕ 12 ТУ ТУУУУУУУУУ
Регистрация: 6.02.2017
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:15) #
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюбе привет!

Эх, провинция, точнее, НАРОТ!!!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:14) #
  • -9
  •  (9)
online

" да отдайте кто-нибудь им медальки". sweat


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:14) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: NIK-68
Дзюба пошёл в зенит за трофеями (за чемпионством)....ну ну !

Как только этот пи.дабол, начал молоть языком, придя к пидерским, я сразу ответил на его вопрос за трофеями : Скорее Спартак, станет чемпионом, чем синит с Дзибой... Этим - шибко горжусь !!!....Спартак - чемпион, а Дзюба - крыса и капитан - синита...
Регистрация: 10.01.2014
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:13) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
У СпаМа еще минимум пять матчей повышенной опасности - Локо, Зенит, Ростов, ЦСКА, Терек, так что зарекалася ворона ...


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:11) #
  • +2
  •  (6)

Что за писдешь? Если Спартак будет играть все матчи как сегодня играл в первом тайме, то и 4 место будет за счастье!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: igor78 Россия (Сегодня, 20:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Рано ещё медали раздавать...
Регистрация: 23.11.2016
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:07) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Этот глорик отказался болеть за спарптак.
Вернулся в ряды, когда таблицу приятно смотреть?
Тьфу...
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба пошёл в зенит за трофеями (за чемпионством)....ну ну !
Регистрация: 2.08.2015
№6 Написал: savel Ялта, Республика Крым (Сегодня, 19:49) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Женя,остуди эмоции и заткнись.Сам же бывший спортсмен,должен понимать,что самоуверенность ни к чему хорошему никого и никогда не приводит!
Регистрация: 17.02.2016
№5 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:48) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: m7rf_2
Рановато, еще с Ишаками поборемся и Тупорылыми.

Похоже, болельщик "Спартака" - это диагноз. Практически - инвалидность. Олигофрения.
Регистрация: 6.12.2014
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 19:48) #
  • +3
  •  (5)

Кафельникову похоже вообще больше нечем заняться.
Кроме как жрать и твиттер вести.
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 19:45) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Как же з.а.е.бли уже все с этим преждевременным чемпионством. 11 туров еще.
Регистрация: 26.06.2008
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:44) #
  • +4
  •  (8)

... и поцелуйчики.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 19:42) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рановато, еще с Ишаками поборемся и Тупорылыми.
Регистрация: 11.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.