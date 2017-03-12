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Геннадий Орлов: как можно было не засчитать гол "Зенита" в начале матча?!

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после поражения "Зенита" от "Амкара" (0:1) в 19-м туре чемпионата России в интервью "СЭ" раскритиковал судейство. Также он удивился словам главы департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского, вступившегося за арбитров.

– После игры Дзюба сказал: "Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно "Зенит". Согласны с форвардом?
– Ну конечно! Судейство безобразное. Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! "Зенит" играет на выезде, рано открывает счет, а судья не показывает на центр поля. Это же все влияет на психологию футболистов. Там же еще, я так понимаю, нужно было поставить пенальти на Дзюбе. Да и гол "Амкара" вызывает пока некоторые вопросы.

– А вот глава департамента судейства и инспектирования констатировал: "Арбитр не допустил результативных ошибок, связанных с определением взятия ворот и назначением или неназначением одиннадцатиметровых"
– Подождите! Как не допустил, если не засчитал гол! Как?

– Вновь обратимся к цитате Будогосского по поводу первого отмененного гола: "Возникла ситуация – действительно сложная. И ответ на вопрос, был ли гол, может дать только господь бог".
– Еще чего? Я уже однажды слышал про бога от Марадоны, когда он забил рукой. А сам Будогосский телевизор смотрел?

– Конечно.
– Может, у него телевизор плохо показывает? Там же мяч пересек линию на полметра. Уже в воротах! А что делал лайнсмен, резервный арбитр, если они этого не заметили?! Что это за квалификация? Будогосский все время выгораживает рефери, потому что он ими руководит. Но всех выгородить не удастся и самого себя не получится, если он так говорит!
Теги: Зенит Орлов
Сегодня, 19:45
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№35 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вой бомжей над Россией несётся. smile Такого воя я не припомню.Плачут даже за картинное падение Бздюшки.Совесть совсем пропили?
Регистрация: 9.08.2015
№34 Написал: _бояра_ (Сегодня, 20:56) #
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Цитата: Luis
Цитата: belozero
Скажите кто видел момент, мяч действительно на пол метра в воротах был как Гена говорит?

Там не ясно.Ни одного нормального повтора не дали.


Пусть не полметра, но воротах, видимо, побывал. Тем и приятней осознавать, что синит уже все в х.. не ставят. Копошатся под ногами какие-то смердящие, ну и хрен с ними...скоро затопчут...
Регистрация: 10.02.2017
№33 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 20:56) #
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ГЕНКА, не плачь
Регистрация: 15.02.2017
№32 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
как приятны вопли ленинградского говна!
все уже плачут , чумазые ёбла перекошены,красота!
венчает всё истерика арлова)
команда истеричек


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№31 Написал: papapa (Сегодня, 20:53) #
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online

Цитата: Skyline
достаточно ставить людей которые банально правила игры знают

Их только и ставят - тех, кто знает правила их игры и ценник на их правила
Регистрация: 2.02.2017
№30 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:52) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Внимание - бестолковые ! Когда вратарь Амкара, выбивал мяч , его перехватил Дзюба и покатил в пустые ворота. Клоуну - Погорелову , почему - то захотелось, чтобы гол это - засчитали !... На всё Россию начал истерить...... а на самом деле был - оффсайд у игрока синита и судья перенёс мяч, на несколько метров вперёд, чтобы перебить с той, точки, где был - оффсайд !!!... Поэтому клоун - Погорелов , от своей истерии просто - окуел и вбил, таких же дебилов, как и сам - в ступор !!!.... Смотрите внимательно футбол и не поддавайтесь на правокации клоуна от футбола Погорелова...
Регистрация: 10.01.2014
№29 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _бояра_
Цитата: Skyline
ну турбин знатное дно. чего только стоит один его ляв в игре Волга Зенит.
человек бонально правил не знает. но при этом судит матчи высшего уровня. а этот уебан покрывает своего подчиненного. судья обосрался конкретно второй на играх зенита. надеюсь эту мразь больше никуда не пустят судить


Бомжеклуп желал бы, чтобы судили только мрази прогазпромовские

да не. достаточно ставить людей которые банально правила игры знают)


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№28 Написал: _бояра_ (Сегодня, 20:47) #
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Цитата: Skyline
ну турбин знатное дно. чего только стоит один его ляв в игре Волга Зенит.
человек бонально правил не знает. но при этом судит матчи высшего уровня. а этот уебан покрывает своего подчиненного. судья обосрался конкретно второй на играх зенита. надеюсь эту мразь больше никуда не пустят судить


Бомжеклуп желал бы, чтобы судили только мрази прогазпромовские
Регистрация: 10.02.2017
№27 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:34) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
ну турбин знатное дно. чего только стоит один его ляв в игре Волга Зенит.
человек бонально правил не знает. но при этом судит матчи высшего уровня. а этот уебан покрывает своего подчиненного. судья обосрался конкретно второй на играх зенита. надеюсь эту мразь больше никуда не пустят судить


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№26 Написал: rusll (Сегодня, 20:34) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Виктор 88-20
Да все здесь плнятно! Все уже проплачено! Можно вешать свиным медальки на шею. пусть порадуются, если честным путем не удается обыграть то пусть хоть так.

Цитата: Сибирячок
Это голубое братство даже не понимает, что незасчитанный гол целиком и полностью на вашем игроке по фамилии, которой Нету в мире. Если бы этот кусок дебила не лез туда и гол был бы и вони вашей не было бы. Ищите свои косяки и обрящете.

писи: мяч летит в ворота, ты в офсайде, так какого болта ты свою кривую ногу в летящий в ворота мяч тыкаешь?

Ты дебил???? Посмотри повтор!!! Там мяч уже пересек линию, только потом уже Нету сунул свою ногу!!! Гол чистейший!!! Плюс второй гол, забитый Дзю! То же отменил! Пенальти, то же не поставил! Ты о чем вообще????

заговор! ? а может все таки играть начнете ? а то с ЦСКА пешком , с Амкаром пешком .
Регистрация: 2.03.2017
№25 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:27) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дядя Гена не понимает, что сейчас перед РФС стоит государственная задача, сделать залежалое говно чемпионом, и единственный, кто может этому говну помешать, Зенит. Не убив Зенит, говно чемпионом не станет.
Посмотрите, с каким испугом сегодня боковой, в матче говна с Анжи, поднял флажок с фиксацией офсайда у Асильдарова, которого не было и в помине,- в его глазах читалась чётко выраженная установка: Не дай Бог с говном что случится, ограждать на подступах. И этот кретин, с тупым, но преданным выражением лица, точно следовал инструкции, данной сверху. Его карьера висела на волоске, но он достойно отработал 90 минут матча.
А дядя Гена удивлён.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№24 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:21) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Да все здесь плнятно! Все уже проплачено! Можно вешать свиным медальки на шею. пусть порадуются, если честным путем не удается обыграть то пусть хоть так.

Цитата: Сибирячок
Это голубое братство даже не понимает, что незасчитанный гол целиком и полностью на вашем игроке по фамилии, которой Нету в мире. Если бы этот кусок дебила не лез туда и гол был бы и вони вашей не было бы. Ищите свои косяки и обрящете.

писи: мяч летит в ворота, ты в офсайде, так какого болта ты свою кривую ногу в летящий в ворота мяч тыкаешь?

Ты дебил???? Посмотри повтор!!! Там мяч уже пересек линию, только потом уже Нету сунул свою ногу!!! Гол чистейший!!! Плюс второй гол, забитый Дзю! То же отменил! Пенальти, то же не поставил! Ты о чем вообще????


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№23 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:18) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Есть такие рыбы - лосось и тунец , не поймать обоих - лососнуть тунца . Геннадий Сергеевич , на рыбалке вам не прёт . Обнимите Федю Погорелова , Луческу и заплачьте , по бабьи , навзрыд , заламывая руки и расцарапывая лица , в голос , а вдруг ? Вдруг , вас пожалеют ? Вдруг начнут привычно свистеть судьи , удалять соперников , ставить вам " пенки " левые , менять под вас регламент ? Условие одно - войте в один голос и жалобно , Луческу подскажет . Три - четыре , завывай....


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№22 Написал: vlees (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Иди спи дед
Регистрация: 12.01.2017
№21 Написал: art83 (Сегодня, 20:15) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
ну всё: бомжи завыли...нытики, бля...

Ну а вы как ноете мы уже все знаем.
Регистрация: 17.09.2010
№20 Написал: trent (Сегодня, 20:13) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ну всё: бомжи завыли...нытики, бля...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№19 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:09) #
  • -1
  •  (7)

ФУ НЫТИКИ А НЕ КОМАНДА ВЕЧНО СОПЛИ ПУСКАЕТЕ ПО КАЖДОМУ МАТЧУ НЕТ ТАКОЙ КОМАНДЫ В ЧР КАК ЭТА ЗИНКА ГЕНКА КУПИ СЕБЕ ЕЩЕ ПАРУ ОЧКОВ С + 50 ЕСЛИ ЧЕРЕЗ СВОИ НЕ ВИДИШЬ

ПОЗОРНИКИ А ЕЩЕ СЕБЯ ТОПОМ НАЗЫВАЕТЕ ГОМНО ОБНИМ СЛОВОМ
Регистрация: 6.02.2017
№18 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Это же все влияет на психологию футболистов.

Гена, блеать, а где же питерский характер, никто питерского характера не видел ?
ЗЫ: матч конечно был ничейным, но борода Питеру малину испортил. hushed


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№17 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:06) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: art83
Да можно сколько угодно об этом говорить в нашу пользу судьи тоже частенько свистят.Играть нужно в футбол и выгрызать очки

Хм..Не часто встретишь подобный коммент от болельщика Зенита про Зенит.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№16 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
..ради справедливости...
гол Амкар забил из внеигры...Зенит гол забил..полметра был мяч в воротах..про пеналь на дзю, очень часто падает чурбан..Ибрагимовича лежащим ни разу не видел

а так,футбол это игра..Победил АМКАР...
Регистрация: 6.09.2013
№15 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:03) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Во - первых, где боковой судья с флажком? Оффсайд - у Нету ! Во - вторых, Дзюбе верить - себя не уважать ! Такой же пиз.абол, как и - Погорелов ! Ну, а Геннадию Сергеичу, долгих лет жизни и скорее, пора на покой ! Смену он себе подыскал достойную ( клоун - Погорелов) , вся Россия в окуее !... Ни стыда, ни совести, как будто , кроме пидерских , никого в России и не существует...
Регистрация: 10.01.2014
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:59) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Это голубое братство даже не понимает, что незасчитанный гол целиком и полностью на вашем игроке по фамилии, которой Нету в мире. Если бы этот кусок дебила не лез туда и гол был бы и вони вашей не было бы. Ищите свои косяки и обрящете.

писи: мяч летит в ворота, ты в офсайде, так какого болта ты свою кривую ногу в летящий в ворота мяч тыкаешь?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: Nik1975 (Сегодня, 19:58) #
  • +10
  •  (14)
online

Я не понимаю а в чем проблемы? Забивайте 2-3 Или что зенит играл хорошо? Сука вас гандонов за счет бюджета кормят а вы жалуетесь что банкрот Амкар у вас очки отобрал.Разогнать этот ублюдский проект Единной России и газпрома всем только легче станет
Регистрация: 8.03.2017
№12 Написал: Luis (Сегодня, 19:57) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: belozero
Скажите кто видел момент, мяч действительно на пол метра в воротах был как Гена говорит?

Там не ясно.Ни одного нормального повтора не дали.
Регистрация: 1.05.2016
№11 Написал: art83 (Сегодня, 19:57) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Да можно сколько угодно об этом говорить в нашу пользу судьи тоже частенько свистят.Играть нужно в футбол и выгрызать очки,как Спартак тогда и разговоров не будет.
Регистрация: 17.09.2010
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:57) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Гена воспитал достойного преемника, Погорелов ещё отмороженнее Орлова.

Как это голубое, цвета альпийского льда, сообщество не понимает, что при капитанстве Шлюбы вы никогда и ничего не выиграете. Не, ну не дебилы?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 19:56) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
"Зенит" играет на выезде, рано открывает счет, а судья не показывает на центр поля. Это же все влияет на психологию футболистов....Значит психологически неустойчивы..футболисты...
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 19:56) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скажите кто видел момент, мяч действительно на пол метра в воротах был как Гена говорит?


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Федун - крест Спартака.
Регистрация: 12.09.2007
№7 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 19:54) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
жизнь такая штука всё возвращается и за всё надо платить,гол конечно был,а вот пенальти на полене это смех


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:52) #
  • +6
  •  (14)

Гена как всегда верещит в пользу Зенита.
Оно и понятно: где кормишься, за того и подвываешь. smirk
Я бы очень удивился, если бы ТАК он верещал в прошлом году после матчей Зенит-Спартак или Зенит-Ростов. laughing
Регистрация: 6.08.2008
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