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Луиш Нету: с такой командой, как "Зенит", так обращаться нельзя
Защитник сине-бело-голубых — о незасчитанном мяче в начале встречи с «Амкаром» и результате игры.
— Луиш, вы стали непосредственным участником эпизода с первым незасчитанным мячом. Что произошло в той ситуации?
— Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Все произошло настолько быстро, что когда я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол.
— Многие сейчас обсуждают спорные судейские решения — этот мяч и пенальти на Дзюбе. Что думаете об этом?
— Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввел мяч в игру и Артем забил. Голкипер хозяев затягивал время и арбитр дал ему желтую только в первом тайме. Иногда судьи принимают странные решения. Хорошо, мы — сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения.
Они разговаривают с нами, словно короли, парни, у которых все под контролем, и очень невежливо. Да, «Зенит» — большая команда, которую каждый хочет победить, но у всего есть границы. Я иностранец, провел здесь несколько лет, хорошо знаю чемпионат и я это чувствую. С такой командой, как «Зенит», так обращаться нельзя.
ФК "Зенит"
— Луиш, вы стали непосредственным участником эпизода с первым незасчитанным мячом. Что произошло в той ситуации?
— Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Все произошло настолько быстро, что когда я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол.
— Многие сейчас обсуждают спорные судейские решения — этот мяч и пенальти на Дзюбе. Что думаете об этом?
— Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввел мяч в игру и Артем забил. Голкипер хозяев затягивал время и арбитр дал ему желтую только в первом тайме. Иногда судьи принимают странные решения. Хорошо, мы — сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения.
Они разговаривают с нами, словно короли, парни, у которых все под контролем, и очень невежливо. Да, «Зенит» — большая команда, которую каждый хочет победить, но у всего есть границы. Я иностранец, провел здесь несколько лет, хорошо знаю чемпионат и я это чувствую. С такой командой, как «Зенит», так обращаться нельзя.
ФК "Зенит"
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