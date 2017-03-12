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Луиш Нету: с такой командой, как "Зенит", так обращаться нельзя

Защитник сине-бело-голубых — о незасчитанном мяче в начале встречи с «Амкаром» и результате игры.

— Луиш, вы стали непосредственным участником эпизода с первым незасчитанным мячом. Что произошло в той ситуации?
— Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Все произошло настолько быстро, что когда я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол.

— Многие сейчас обсуждают спорные судейские решения — этот мяч и пенальти на Дзюбе. Что думаете об этом?
— Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввел мяч в игру и Артем забил. Голкипер хозяев затягивал время и арбитр дал ему желтую только в первом тайме. Иногда судьи принимают странные решения. Хорошо, мы — сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения.

Они разговаривают с нами, словно короли, парни, у которых все под контролем, и очень невежливо. Да, «Зенит» — большая команда, которую каждый хочет победить, но у всего есть границы. Я иностранец, провел здесь несколько лет, хорошо знаю чемпионат и я это чувствую. С такой командой, как «Зенит», так обращаться нельзя.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Амкар Нету
Сегодня, 20:02
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33
(8)
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№33 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:12) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Amirovich
Тупорылые свиньи вас судьи тащят *** за уши ! нас просто убивают в каждом матче ! гр*** админ ресурс заработал с федуном евреем ! вас спецом тащят что бы хотяб разочек в 15 лет вы порадаволись ! гребаные ущербки !

Вот типичный слезливый представитель болотного братства. В общем хоре вселенского плача тебя слышно.Ты не видишь, что ты воешь на луну?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№32 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:09) #
  • -1
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online

Цитата: Opioman
если бы он так из ворот Зенита умел мяч выносить!!!

Умеет, и даже в падении через себя. но сегодня он ступил конкретно. Но не его вина. что у судейки глаза слиплись.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№31 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:06) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты нахера мяч трогал, далбень?
Регистрация: 22.09.2007
№30 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 21:02) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
А в футбол не пробовали научиться играть? Хватит ныть!
Регистрация: 2.08.2015
№29 Написал: AVG Россия (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
нас просто убивают в каждом матче

С ЦСКА вас чем убили ? ОДИН !!! Один удар в створ ворот за всю игру !!! Может специально для вас в регламент записать , что удар мимо ворот считается голом ?
Регистрация: 18.11.2016
№28 Написал: trent (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
заговор, ёпта..


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№27 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гол в ворота Амкара был.
Пенальти не было.
Регистрация: 14.04.2008
№26 Написал: Dspm (Сегодня, 20:49) #
  • +6
  •  (8)

Цитата: MAXim22
Конечно нельзя,вы же особенные,вам при каждом падении деревяшкина пенальти должны ставить.

Дзюба симулянт. См эпизод. Хватит уже вам потакать Правильно судья сделал. Это вам за все плохое возвратка
Регистрация: 7.03.2017
№25 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 20:45) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
нас просто убивают в каждом матче !

А-ха-ха-ха-ха. sob
Регистрация: 1.12.2014
№24 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 20:44) #
  • +3
  •  (3)

В том, что Зенит неудачно стартовал во второй половине чемпионата виноваты все,все,все...вокруг, кроме самого Зенита, вот в таких ситуациях сразу становится понятно чего стоит эта команда.
А стиснуть зубы и через не могу догнать Спартак???
Посмотрим?
Регистрация: 25.07.2016
№23 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:43) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
днище питерское-вся команда во главе с цыганам завыла)))

сами в говне -весь сброд собрали,а виноваты судьи))
в первом круге Ростов засудили-ни одна мразь про судейство не вспоминала))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№22 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 20:41) #
  • +6
  •  (8)

А с какой командой можно?
Регистрация: 6.02.2017
№21 Написал: Игорёк (Сегодня, 20:40) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lokoflesh
Думаю, это был чистый гол.

100%, а нафига же ты его из ворот выпнул, дурачек. relieved

Ворота перепутал smile
Регистрация: 1.01.2017
№20 Написал: vlees (Сегодня, 20:37) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
Тупорылые свиньи вас судьи тащят *** за уши ! нас просто убивают в каждом матче ! гр*** админ ресурс заработал с федуном евреем ! вас спецом тащят что бы хотяб разочек в 15 лет вы порадаволись ! гребаные ущербки !

laughing плак плак плак плак,бедный зенитушка,убивают его,ДНО БЛЯАТЬ joy
Регистрация: 12.01.2017
№19 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:37) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
...."Хорошо, мы сильная команда - фаворит, но заслуживаем уважения"... Как только ( а это было на протяжении 10 лет !) судьи перестали свистеть и тянуть пидерских за уши, оказалось их мастерство и гроша ломаного не стоит. Играть , толком не умеют и не хотят, а вот попиз.ить - не плохо получается.....
Регистрация: 10.01.2014
№18 Написал: Amirovich (Сегодня, 20:36) #
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Тупорылые свиньи вас судьи тащят *** за уши ! нас просто убивают в каждом матче ! гр*** админ ресурс заработал с федуном евреем ! вас спецом тащят что бы хотяб разочек в 15 лет вы порадаволись ! гребаные ущербки !
Регистрация: 28.02.2015
№17 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 20:36) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно нельзя,вы же особенные,вам при каждом падении деревяшкина пенальти должны ставить.
Регистрация: 30.07.2014
№16 Написал: vlees (Сегодня, 20:35) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
«Анжи» 4:0 «Зенит»
«Краснодар» 2:1 «Зенит»
«Терек» 2:1 «Зенит»
«Ростов» 0:0 «Зенит»
«АЗ» 3:2 «Зенит»
«Андерлехт 2:0 «Зенит»
«ЦСКА» 0:0 «Зенит»
«Амкар» 1:0 «Зенит»

последние игры зенита в гостях,видимо везде судьи виноваты
Регистрация: 12.01.2017
№15 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 20:35) #
  • +2
  •  (6)

если бы он так из ворот Зенита умел мяч выносить!!! А так - пустое место, а не игрок.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:31) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
а нафига же ты его из ворот выпнул, дурачек

...дурачок


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:28) #
  • +5
  •  (13)

уебки с голубой лагуны

ТЫ КТО ТАКОЙ ТЕБЕ ВООБЩЕ ТУТ нету
Регистрация: 6.02.2017
№12 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:16) #
  • +13
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
С такой командой, как «Зенит», так обращаться нельзя.

какой такой?вы особенные?Против условного Ростова получается могут ошибаться,а против зенита нельзя?своими словами он только подтвердил что зенит тепличный клуб.где полная зависимость от админ ресурса,каждый тур вы ноете на тему судейства чтобы оказывать давление на судей,чем больше вы ноете тем больше становится армия ненавистников зенита,зенит уже самая анти-народная команда,для всех это очевидно,кроме Миллера)
Регистрация: 1.02.2017
№11 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:16) #
  • +10
  •  (16)

УХ ТЫ ГОМОСЯТНИКИ ЕЩЕ И ТРЕБУЮТ ВЕЖЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ вот и правильно что вас в одно дупло и посылают все халява кончилась учитесь играть а не ныть
Регистрация: 6.02.2017
№10 Написал: vlees (Сегодня, 20:15) #
  • +11
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
smile Вот это позорище,с такой командой как зенит?ХАХАХАХА это он типа ща говорит судьи должны только помогать зениту,просто пздц,уберите этот недоклуб из лиги
Регистрация: 12.01.2017
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:09) #
  • +11
  •  (25)

Какой нах пенальти на Дзюбе? Что за бред? Этой свинье желтую нужно было давать за симуляцию!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: fd65 (Сегодня, 20:09) #
  • +9
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такой команде как зенит ппросто необходим такой дебил как Нетту....))))
Регистрация: 3.12.2016
№7 Написал: Nik1975 (Сегодня, 20:08) #
  • +6
  •  (16)
online

Вот именно с этим колхозным быдлом так и надо обращаться.Что звезды долбанные? А за бить 2 или 3 слабо? И вы жалуетесь что у вас банкрот Амкар очки отобрал? Разогнать этот политпроект Единой России и газпрома
Регистрация: 8.03.2017
№6 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Когда уже увидим Новосельцева?И Чернова верните...
Регистрация: 15.03.2009
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:07) #
  • -14
  •  (20)
online

Это свиньи а не парни, плюнь на них, играем дальше.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:06) #
  • +12
  •  (20)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Луиш Нету: с такой командой, как "Зенит", так обращаться нельзя

А с остальными, значит, можно? Сцуко, вы себя богами почуяли? Боги сточных канав...


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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