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Джанаев не сыграет против "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья голкипера Сослана Джанаева, отметив, что он точно не поможет «Ростову» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (16 марта).

«У Джанаева нет шансов сыграть в Манчестере. Он продолжает тренироваться, готовиться к играм, работать над собой. Пока ему не хватает уверенности в себе. Как только Сослан обретет её, то сможет играть. Что касается Граната, то его диагноз подтвердился. Скоро он будет прооперирован», — передаёт слова Данильянца «Чемпионат».
Теги: Джанаев Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:52
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(0)
№5 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:53) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Colambous
Там нет шансов...Хочется верить,но больше такое не прокатит.Думаю ,если меньше трешки пропустят,то повезет.

шанс есть всегда !!!
Регистрация: 12.03.2012
№4 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (2)

Там нет шансов...Хочется верить,но больше такое не прокатит.Думаю ,если меньше трешки пропустят,то повезет.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
это никак не скажется на результате,хоть с ним хоть без него,Джанаеву голы не забивать,а счет 0:0 устроит МЮ
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:04) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пока ему не хватает уверенности в себе.

Мля, ну ему уж не 15 лет! А аж вдвое, зараза больше, и вообще он - воротчик, психотип должен быть другого плана! Ну ей-богу, вообще ничего не пойму, ну что за байда!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 21:54) #
  • -4
  •  (4)
online

у МЮ появляется шанс
Регистрация: 15.02.2017
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