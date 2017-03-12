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21:11
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Валерий Рейнгольд: если "Спартак" продолжит тайм играть, а тайм - пешком ходить, чемпионом не станет (20)
Валерий Рейнгольд: если "Спартак" продолжит тайм играть, а тайм - пешком ходить, чемпионом не станет (20)
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Джанаев не сыграет против "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья голкипера Сослана Джанаева, отметив, что он точно не поможет «Ростову» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (16 марта).
«У Джанаева нет шансов сыграть в Манчестере. Он продолжает тренироваться, готовиться к играм, работать над собой. Пока ему не хватает уверенности в себе. Как только Сослан обретет её, то сможет играть. Что касается Граната, то его диагноз подтвердился. Скоро он будет прооперирован», — передаёт слова Данильянца «Чемпионат».
«У Джанаева нет шансов сыграть в Манчестере. Он продолжает тренироваться, готовиться к играм, работать над собой. Пока ему не хватает уверенности в себе. Как только Сослан обретет её, то сможет играть. Что касается Граната, то его диагноз подтвердился. Скоро он будет прооперирован», — передаёт слова Данильянца «Чемпионат».
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