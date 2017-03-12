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Валерий Рейнгольд: если "Спартак" продолжит тайм играть, а тайм - пешком ходить, чемпионом не станет (20)
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Александр Самедов: редко ощущал то, что ощутил после гола в ворота "Анжи"
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в интервью «Матч ТВ» рассказал о своем голе в ворота «Анжи» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0).
– Очень редко ощущал то, что ощутил после гола. Не знаю, как это описать. Я уже забивал в чемпионате России, но после произошедшего… «Чуть не расплакался» – это, наверное, слишком, но эмоции настолько меня переполняли… После долгих лет вернулся в «Спартак» и забил гол, на домашнем стадионе. Это просто необъяснимо. Изо всех сил стараюсь вносить свой вклад в успех «Спартака». Осталось 11 игр, буду работать на команду. Изначально говорил, что хочу помогать партнерам, и в этот раз, слава богу, удалось именно забить. Головой нечасто получается, но это как раз тот случай. Дима подал отлично, я ворвался в зону, оставалось только исполнить. Что сказал Каррера после матча? Все просто были рады, победа была очень важна. И мы ее добились, – сказал Самедов.
– Очень редко ощущал то, что ощутил после гола. Не знаю, как это описать. Я уже забивал в чемпионате России, но после произошедшего… «Чуть не расплакался» – это, наверное, слишком, но эмоции настолько меня переполняли… После долгих лет вернулся в «Спартак» и забил гол, на домашнем стадионе. Это просто необъяснимо. Изо всех сил стараюсь вносить свой вклад в успех «Спартака». Осталось 11 игр, буду работать на команду. Изначально говорил, что хочу помогать партнерам, и в этот раз, слава богу, удалось именно забить. Головой нечасто получается, но это как раз тот случай. Дима подал отлично, я ворвался в зону, оставалось только исполнить. Что сказал Каррера после матча? Все просто были рады, победа была очень важна. И мы ее добились, – сказал Самедов.
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