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Александр Самедов: редко ощущал то, что ощутил после гола в ворота "Анжи"

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в интервью «Матч ТВ» рассказал о своем голе в ворота «Анжи» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0).

– Очень редко ощущал то, что ощутил после гола. Не знаю, как это описать. Я уже забивал в чемпионате России, но после произошедшего… «Чуть не расплакался» – это, наверное, слишком, но эмоции настолько меня переполняли… После долгих лет вернулся в «Спартак» и забил гол, на домашнем стадионе. Это просто необъяснимо. Изо всех сил стараюсь вносить свой вклад в успех «Спартака». Осталось 11 игр, буду работать на команду. Изначально говорил, что хочу помогать партнерам, и в этот раз, слава богу, удалось именно забить. Головой нечасто получается, но это как раз тот случай. Дима подал отлично, я ворвался в зону, оставалось только исполнить. Что сказал Каррера после матча? Все просто были рады, победа была очень важна. И мы ее добились, – сказал Самедов.
Теги: Самедов Анжи Спартак
Сегодня, 22:14
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6
(5)
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:34) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Страшный лицемер! Во всех командах в которых играл пел подобные песни! smirk

да да,давай ка ссылочку где он так говорил
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: vlees (Сегодня, 22:29) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Страшный лицемер! Во всех командах в которых играл пел подобные песни! smirk

Ссылку
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:26) #
  • -13
  •  (19)

Страшный лицемер! Во всех командах в которых играл пел подобные песни! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: magger СССР (Сегодня, 22:25) #
  • +3
  •  (7)

Ты сегодня молодец!


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Спартак Москва!
Регистрация: 11.05.2008
№2 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 22:23) #
  • -8
  •  (10)

Кончил
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:19) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Давай , парень , старайся . Сегодня забил - плюс , но ошибок - слишком много . Болельщики тебя приняли , " паши " и всё у нас получится , удачи тебе и всем нам !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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