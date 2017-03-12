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Рашид Рахимов: Моуринью мне ничего не оставил

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче чемпионата России отметил, что в конце встречи его команде повезло не пропустить гол.

– Мы ожидали такую тяжелую игру, понимали, что поле будет сложным. Знали, что в таком матче важно выигрывать единоборства. Понимали, что «Ростов» будет очень опасен при «стандартных» ситуациях – там есть футболисты, классно играющие головой. В конце матча в нескольких эпизодах нам повезло. Но много голов никто и не ждал, матч шел до ошибки. Думаю, результат соответствует игре, – передает слова Рахимова «Матч-ТВ».

– Вы ехали в Ростов за ничьей?

– Нет, мы понимали, что «Ростов» хорошо выходит в атаку и хорошо играет в обороне. Нам нужно было качественно сыграть в обороне. Это удалось, контратаки у хозяев почти не получались. А нам не удавалось выходить из обороны в атаку. Много технического брака, но этому есть оправдание – тяжелое поле. Неправильно говорить, что мы приехали за ничьей. Обидно уступили дома «Уфе», хотели реабилитироваться. Цели играть вничью у нас не было.

– Вы всей командой смотрели матч «Ростов» – «МЮ»?

– Думаю, вся Россия смотрела этот матч. И во всей России все должны гордиться тем, что здесь происходит. Ну, а я смотрел профессиональным взглядом как тренер.

– Что повлияло на выбор вашего стартового состава?

– У нас сменилось много футболистов. Значит, нужно менять стиль игры. Но мне как тренеру не хочется этого делать, мне больше нравилась наша игра год назад, когда мы хорошо комбинировали. Я рад, что сыграли «на ноль», но должны изменить игру в атаке.

– Моуринью находился на гостевой скамейке всего пару дней назад…

– Мне он ничего не оставил. Все кредитные карточки забрал с собой (улыбается). Визитки? Нет, зачем они мне (улыбается). Удачи «Ростову» в Манчестере!
Теги: Рахимов Терек Ростов
Сегодня, 22:44
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