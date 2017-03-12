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"Ландскрона": намерены отправить в департамент судейства РФС телевизор высокой четкости

Объединение фанатов "Зенита" "Ландскрона" прокомментировало скандальное судейство Евгения Турбина в матче с "Амкаром" (0:1).

"Проанализировав спорные моменты матча Амкар-Зенит, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский, вынес вердикт - судейство главного арбитра Турбина не сказалось на результате встречи.

Причиной таких выводов может стать только одно - отсутствие современной техники в департаменте судейства.

Мы заинтересованы в развитии нашего футбола в целом и судейства в частности, поэтому мы намерены отправить в департамент судейства телевизор высокой четкости, чтобы руководство РФС могло в мельчайших подробностях разбирать каждый спорный эпизод", - говорится на сайте "Ландскроны"
Теги: Зенит Амкар
Сегодня, 23:12
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№2 Написал: vlees (Сегодня, 23:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну тогда судьи увидят на телевизоре высокой четкости еще больше ошибок в пользу зенита joy
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Nik1975 (Сегодня, 23:15) #
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online

smile Клоуны сранные,всем питером будете на телек собирать? Или

гуливер у бабушки какой отожмет? Пощли вон из РФПЛ чахоточные
Регистрация: 8.03.2017
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