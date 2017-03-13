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Евгений Гинер лишился пальца на руке

Президент ЦСКА Евгений Гинер лишился пальца из-за травмы, которую получил во время прогулки с собакой, передает "Лайф".

Во время прогулки пес, порода которого не называется, совершил резкий рывок, вследствие чего перекрутившийся поводок повредил средний палец правой руки Гинера. Сообщается, что травма была настолько серьезной, что палец пришлось ампутировать.
Теги: Гинер ЦСКА
Сегодня, 20:00
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(5)
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№58 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Гинеру конечно здоровья!

Кому здоровья-этому бандосу???
Он еще в 90х по сути сдохнуть должен был
Куево что не башку оторвало
Регистрация: 20.11.2015
№57 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 21:07) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Egorysche
Цитата: сектант
Egorysche,
Клан,
Blessing,
Какие же Вы тупые....

Цитата: VS1976
Egorysche,
"Не ищи тупее себя"

Цитата: сектант
Цитата: Skyline
мда дебилы глумятся.
гинеру здоровья.

А кто глумится то1 комент только и дебилы которые с первых сообщений гонят на болел Спартака.Хотя именно им эта херь в голову и пришла.

а теперь перечитайте ветку, и посмотрите какие в спартаке мрази обитают. как я и предполагал, радостное улюлюканье, шухныктки и глумление. Вы уже даже не свиньи, а просто нелюди

Пойди и удавись теперь.
Регистрация: 7.02.2017
№56 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:06) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Egorysche
Вы уже даже не свиньи, а просто нелюди

Свинья, благороднее спартача! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№55 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:04) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: сектант
Egorysche,
Клан,
Blessing,
Какие же Вы тупые....

Цитата: VS1976
Egorysche,
"Не ищи тупее себя"

Цитата: сектант
Цитата: Skyline
мда дебилы глумятся.
гинеру здоровья.

А кто глумится то1 комент только и дебилы которые с первых сообщений гонят на болел Спартака.Хотя именно им эта херь в голову и пришла.

а теперь перечитайте ветку, и посмотрите какие в спартаке мрази обитают. как я и предполагал, радостное улюлюканье, шутки и глумление. Вы уже даже не свиньи, а просто нелюди
Регистрация: 26.03.2015
№54 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
SADDAM,
Доступные технологии с 90-х шагнули весьма далеко. Сердце не отказало и уже хорошо.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№53 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:01) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кирилл мясо
тупая новость, к футболу не имеет отношения

К спартаку имеет,- все несчастья и беды спартака связаны с наличием Гинера у ЦСКА и Газпрома у Зенита: мы это слышали от вас на протяжении нескольких лет. Думаю, вы никогда не откажетесь от своего "неопровержимого" постулата.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№52 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 20:59) #
  • +2
  •  (4)

Я то думал 90-е прошли давно, а оно вон как))
Регистрация: 17.02.2008
№51 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:55) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Клан
Думаю, что мясным и прочим ублюдкам всё дерьмо аукнется.

Иди Веллитону ноги ломай дальше и его травме радуйся. вместе с г0ндоном-тренером Чановым, рассказывавшим, что умышленно калечить соперника это подБерезовик - просто герой. ЦКГ. Аукнулось, и еще не раз аукнется
А ВОР - ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№50 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 20:55) #
  • 0
  •  (4)

руки прочь от Бердыева
Регистрация: 15.02.2017
№49 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 20:54) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: Клан
Думаю, что мясным и прочим ублюдкам всё дерьмо аукнется. Пишите дальше... Бог, он всё видит, свиномордии.

Да cpaли тут все на твои аукинья, может и тебе ченить оторвет,хорошо бы голову.
Регистрация: 7.02.2017
№48 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 20:54) #
  • -1
  •  (3)

тупая новость, к футболу не имеет отношения
Регистрация: 15.02.2017
№47 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:54) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: Клан
Бог, он всё видит, свиномордии.

Он уже увидел, Шурик. Наконец увидел.
Регистрация: 3.03.2007
№46 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:52) #
  • +4
  •  (4)
online

сейчас вроде пальцы пришивают на раз-два
Регистрация: 7.12.2016
№45 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:51) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гинеру конечно здоровья!
Сразу пишу.. это не глумления

Просто напомнило 90-е.. сначала палец. Потом утюг на грудь, а следудующем этапом(гинеру это знакомо и практикуемо неоднократно)...Бетонируют ноги и в водоём

Шутки шутками.. а долги так просто и такие не прощают


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№44 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 20:50) #
  • +4
  •  (8)
online

Коллекторская служба Альфа-банка.

Цитата: Клан
Думаю, что мясным и прочим ублюдкам всё дерьмо аукнется. Пишите дальше... Бог, он всё видит, свиномордии.

Тебе ли морали читать.
Регистрация: 21.12.2016
№43 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это точно собака, а не якудзастайл за долги?


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№42 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (5)
online

пес, порода которого не называется


Пёс должен был весить под центнер, а Гинер привязан в столбу, чтобы так палец pacпидopaсилo. А вообще... долги, финансовые трудности.. Совпадение?Не думаю.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№41 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 20:42) #
  • +2
  •  (6)
online

Это уже знак свыше,пока начали с пальца.
Регистрация: 7.02.2017
№40 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:38) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
протезом

Ага, 21-ый палец отрежут и на место среднего пришьют laughing


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№39 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: utekay
собачка серьёзная у него

Ну так... чуть союзный чемпионат не организовала. Хохлы взбунтовались вовремя.

А теперь - все в Севастополь.Все туда. И, умоляю - не сопротивляйтесь... Вам так будет лучше.
Регистрация: 3.03.2007
№38 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:37) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ты вообще в курсе, почему его зовут "Женька Четвре Пальца"? Потому что он играет с серьезными людьми на деньги, и когда он не может их отдать они устраивают ему обрезание(с) - "С*издили" laughing
Пророческий фильм!


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№37 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
имея такое бабло и не нашел швею-хирурга, чтобы пришили???
Регистрация: 14.03.2010
№36 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:34) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Volodia379
А как теперь факью показывать!?

протезом... бриллиантовым


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№35 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:34) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
А как теперь факью показывать!?

Напрямую, снимая портки. Только надо Гинеру будет проверять перед снятием портков - а не подкрадывается ли сзади Акинфиев, или Слуцкий, или прочие арамейтсы smile А то могут не удержаться


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№34 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (12)

Цитата: Клан
Расскажи нам про фашистов братьев Старостиных, ага?

Я бы поинтереснее написал.

Пончик, совсем eбнулся уже???

Цитата: Volodia379
А как теперь факью показывать!?

Ногой.
Регистрация: 3.03.2007
№33 Написал: Iskander 2M (Сегодня, 20:32) #
  • +2
  •  (6)
online

Клан
Жиртест, ты такой же тридвараз? Ничего не изменилось на этом сайте)))
Регистрация: 12.03.2017
№32 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
собачка к шаурме Слуцкого рванулась?


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№31 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Авен начал за долги пальцы рубить)))


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№30 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:29) #
  • -5
  •  (7)

А как теперь факью показывать!? smirk
Регистрация: 11.04.2016
№29 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:28) #
  • -6
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Iskander 2M
Газаев покусал? smiley

Скорее федун:
Напросился как-то Леонид Арнольдович в гости к Евгению Леноровичу.
После выпитой рюмки коньяку, Леонида развезло, он осмелел, и попросил показать ему трофеи ЦСКА. Евгению, уже неуверенно стоявшему на ногах к тому времени, показалось, что он посягает на его заслуги, и показал Федуну средний палец, на что тот безумно обиделся и отгрыз вождю коней "символ спартаковской безтрофейности".
Заветной Мечте Леонида Арнольдовича, постоять рядом с кубками ЦСКА, не суждено было сбыться. Всплакнув, он решил об этом умолчать, на протокол, когда давал показания следователю, о цели визита к Гинеру.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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