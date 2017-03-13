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Евгений Гинер лишился пальца на руке
Президент ЦСКА Евгений Гинер лишился пальца из-за травмы, которую получил во время прогулки с собакой, передает "Лайф".
Во время прогулки пес, порода которого не называется, совершил резкий рывок, вследствие чего перекрутившийся поводок повредил средний палец правой руки Гинера. Сообщается, что травма была настолько серьезной, что палец пришлось ампутировать.
Во время прогулки пес, порода которого не называется, совершил резкий рывок, вследствие чего перекрутившийся поводок повредил средний палец правой руки Гинера. Сообщается, что травма была настолько серьезной, что палец пришлось ампутировать.
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