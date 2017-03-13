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Гендиректор тульского "Арсенала": не считаю, что система определения гола необходима российскому футболу

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов не поддержал введение системы определения взятия ворот в российском футболе.

"На сегодняшний момент я не считаю, что это необходимо. Первый фактор – высокая стоимость такой системы, второй – футбол многое от этого потеряет. Судейская ошибка – это такая же часть игры, как и ошибка футболиста. Мне кажется, мы больше потеряем, чем приобретем. Неизвестно, как это будет принято, в каком формате будет работать и как воспримут наши болельщики. По моему мнению, это будет неправильно", - цитирует Балашова "Спорт-Экспресс".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 20:20
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№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно не нужна... Щас бы сделать систему ради 1 момента за 30 туров , т..к бомжи так хотели


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
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