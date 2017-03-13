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Сергей Степашин: чемпионом будет "Спартак"

Бывший член исполкома РФС Сергей Степашин дал прогноз на исход сезона.

"Чемпионом будет "Спартак", - приводит слова Степашина "Спорт-Экспресс".

После 19 туров "Спартак" опережает ЦСКА и "Зенит" на 8 очков.
Теги: Степашин Спартак
Сегодня, 20:47
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№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:16) #
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online

вот кто кричит, что спартак будет чемпионом - это или враги или дураки, с начала сезона не дают покоя, спартак уже хуже стал играть, а зачем, все равно чемпионы-это опасно
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: splin Москва (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну КГБ у нас всегда все знало..
Регистрация: 26.01.2010
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чемпионом станет тот..кто этого больше заслуживает и кто будет первым в таблице!
А сейчас это просто трёп.


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Сергей Степашин: чемпионом будет "Спартак"

Со свиным рылом да в калашный ряд? laughing

Раньше (оооочень давно) на месте нынешнего ГУМа были торговые ряды. Каждый ряд был "специализирован": в одном ряду продавали мясо - мясной, в другом хлеб, калачи - калашный. И ни в коем случае нельзя было продавать мясо (в том числе и свиное рыло) в хлебном=калашном ряду. От сюда пошло. А значит это - не в ту степь, не в свое дело, не за свое дело даже.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№5 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 20:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: hel
Что уже в верхах ТАК уже решили? Так пусть Мутко или Путин объявят официально!)))))

Степашка, если мне память не изменяет, раньше был председателем счетной палатки. Так что, думается, он озвучивает хозяйские голоса.
Почём обратите внимание, безапелляционно. Не "возможно" или "вероятно", а вполне себе конкретно: "будет и п..ц"
Регистрация: 4.04.2008
№4 Написал: Учитель Народный РФ (Сегодня, 20:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
Что уже в верхах ТАК уже решили? Так пусть Мутко или Путин объявят официально!)))))


Потерпи чуток))) Вот Гинер уже палец проспорил или фак не тому показал))))


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КУЕФАми мериться надо с конями на скотном дворе.
Регистрация: 23.10.2007
№3 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 20:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Что уже в верхах ТАК уже решили? Так пусть Мутко или Путин объявят официально!)))))


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№2 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 20:53) #
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хочет сглазить, гад
Регистрация: 15.02.2017
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:52) #
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Ну просто АРАКУЛ! smirk
Регистрация: 11.04.2016
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