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Станислав Крицюк пропустил матч с "Локомотивом" из-за болезни

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк пропустил матч 19-го тура чемпионата России с "Локомотивом" из-за болезни, сообщает "Спорт-Экспресс".

На протяжении последних двух дней у голкипера была повышенная температура.
Теги: Крицюк Краснодар Локомотив
Вчера, 22:36
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