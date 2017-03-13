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Виталий Шашков: мы не против системы определения взятия ворот

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал возможность введения системы определения взятия ворот в матчах российского чемпионата.

"В принципе в этом нет ничего плохого, и мы не возражаем. Оценивать арбитра лучше, когда у тебя 15 эпизодов с 16 камер, и совсем другое дело, когда нужно принимать решения здесь и сейчас. Не думаю, что придется на полчаса останавливать игру, чтобы просмотреть спорный эпизод, потому что сигнал будет подаваться автоматически", - цитирует Шашкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Шашков Крылья Советов
Вчера, 23:15
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