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Андрей Бутенко: система фиксации взятия ворот стоит баснословных денег, но она нужна
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал о своем отношении к возможному использованию автоматической системы взятия ворот в матчах чемпионата России.
"Что касается незасчитанного гола, то ни одна видеозапись не дает возможности утверждать, было взятие ворот или нет. Единственным вариантом определить взятие ворот было либо камера на линии ворот, либо система определения гола.
Введение в чемпионате России системы автоматической фиксации взятия ворот на комиссии не обсуждали. Это не в нашей компетенции. Мое личное мнение – система нужна. Да, это стоит баснословных денег, но больше таких эпизодов, как в матче "Амкар" – "Зенит", не будет. Сколько будет стоить? Столько, сколько денег вложили. Если будет два подобных эпизода, то сумма будет делиться на два", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
"Что касается незасчитанного гола, то ни одна видеозапись не дает возможности утверждать, было взятие ворот или нет. Единственным вариантом определить взятие ворот было либо камера на линии ворот, либо система определения гола.
Введение в чемпионате России системы автоматической фиксации взятия ворот на комиссии не обсуждали. Это не в нашей компетенции. Мое личное мнение – система нужна. Да, это стоит баснословных денег, но больше таких эпизодов, как в матче "Амкар" – "Зенит", не будет. Сколько будет стоить? Столько, сколько денег вложили. Если будет два подобных эпизода, то сумма будет делиться на два", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
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