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Андрей Бутенко: система фиксации взятия ворот стоит баснословных денег, но она нужна

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал о своем отношении к возможному использованию автоматической системы взятия ворот в матчах чемпионата России.

"Что касается незасчитанного гола, то ни одна видеозапись не дает возможности утверждать, было взятие ворот или нет. Единственным вариантом определить взятие ворот было либо камера на линии ворот, либо система определения гола.

Введение в чемпионате России системы автоматической фиксации взятия ворот на комиссии не обсуждали. Это не в нашей компетенции. Мое личное мнение – система нужна. Да, это стоит баснословных денег, но больше таких эпизодов, как в матче "Амкар" – "Зенит", не будет. Сколько будет стоить? Столько, сколько денег вложили. Если будет два подобных эпизода, то сумма будет делиться на два", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
Теги: Бутенко
Сегодня, 16:12
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№6 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 17:36) #
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Болеет за:
«Краснодар»
автомобильный авторегистратор за 2500р.на линии ворот smile ----вполне достаточно--подбежал---посмот
рел--указал на центр поля tired_faceили фотоэлемент--мяч пролетел---лампочка вспыхнула
Регистрация: 15.04.2009
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:30) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и пусть за нее зинка и платит. С ней, конечно, лучше, чем без нее. Но если это будет означать банкротство Томи, Оренбурга, Уфы - далее везде - то пусть платит ТОТ, кто без нее аж кушать не может!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: Батька (Сегодня, 16:43) #
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  •  (2)

ну 5-6 стадионов поставят (Спартак, Зенит, Крылья, Рубин, Ростов ... к ЧМ надо ) теперь надо как то напрячь или проспонсировать остальные 10-11 =))
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:39) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
газпром оплатит


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 16:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
Так к матчам ЧМ и КК должны и так установить, а на остальных стадионах это уже меньше затрат.
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:14) #
  • +1
  •  (1)
online

Мутко же сказал, интересная тема, не много не возьмут от отпила Страны и всё будет...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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