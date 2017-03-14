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В ДТП погибли пятеро болельщиков "Спартака", возвращавшихся после матча с "Анжи"

На 169-м километре федеральной автодороги М-8 "олмогоры", между деревнями Дертники и Кулаково в Ростовском районе, произошла автокатастрофа, в результате которой погибли пятеро болельщиков "Спартака". Легковой автомобиль "КИА" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом "Мерседес".

Болельщики возвращались из Москвы, где недавно состоялся матч 19-го тура РФПЛ "Спартак" — "Анжи". На месте автокатастрофы в разбитой иномарке обнаружены атрибуты болельщиков "Спартака" — несколько красно-белых шарфов, кепка и вымпел.

"Лайф"
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 16:30
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17
(0)
№17 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мои соболезнования


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№16 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Соболезную близким погибших...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№15 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 17:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жаль.
Земля пухом...


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№14 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:48) #
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online

Земля пухом... соболезную Семьям Ребят...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№13 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мои искренние соболезнования!!!
Регистрация: 27.08.2008
№12 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 17:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Соболезнования близким ,родным,друзьям...
Регистрация: 2.08.2015
№11 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 17:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Эх, парни, что ж вы так неаккуратно?! Горе какое родителям и близким людям, если даже мне в душе горько...
Жить бы да жить...!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№10 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:06) #
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online

а средний палец Гинера стоит 100500 средних пальцев Баффура Гьяна спартаковскому фансектору в раменском.
Регистрация: 7.03.2016
№9 Написал: vlees (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
о чём речь? палец Гинера стоит гораздо больше, чем жизнь всех поросей на планете земля.

Жизнь собаки стоит гораздо больше,чем палец этого бандита
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:02) #
  • -13
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online

о чём речь? палец Гинера стоит гораздо больше, чем жизнь всех поросей на планете земля.
Регистрация: 7.03.2016
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 17:00) #
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Цитата: сектант
Цитата: -Odin-
А вчера спартачам писали, Бог - он всё видит. Близким погибших соболезнования...

Как можно сравнивать палец гинера и смерть пятерых людей!Ебанько!

как можно радоваться чужому горю вообще?
Регистрация: 8.01.2017
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Odin-
А вчера спартачам писали, Бог - он всё видит. Близким погибших соболезнования...

Как можно сравнивать палец гинера и смерть пятерых людей!Ебанько!
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 16:54) #
  • -5
  •  (19)

вчера все свиньи на сайте над травмой Гинера глумились, не будем им уподобляться... земля пухом!
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 16:52) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Odin-
А вчера спартачам писали, Бог - он всё видит. Близким погибших соболезнования...

Как-то неуместно. Ну Бог тебе судья, если есть умысел


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:37) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
КБ братья.. земля Вам пухом!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:32) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Куда ж вы спешите то.....Земля пухом....


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: -Odin- (Сегодня, 16:31) #
  • -14
  •  (32)
Болеет за:
ЦСКА
А вчера спартачам писали, Бог - он всё видит. Близким погибших соболезнования...
Регистрация: 14.03.2017
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