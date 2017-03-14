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В ДТП погибли пятеро болельщиков "Спартака", возвращавшихся после матча с "Анжи"
На 169-м километре федеральной автодороги М-8 "олмогоры", между деревнями Дертники и Кулаково в Ростовском районе, произошла автокатастрофа, в результате которой погибли пятеро болельщиков "Спартака". Легковой автомобиль "КИА" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом "Мерседес".
Болельщики возвращались из Москвы, где недавно состоялся матч 19-го тура РФПЛ "Спартак" — "Анжи". На месте автокатастрофы в разбитой иномарке обнаружены атрибуты болельщиков "Спартака" — несколько красно-белых шарфов, кепка и вымпел.
"Лайф"
Болельщики возвращались из Москвы, где недавно состоялся матч 19-го тура РФПЛ "Спартак" — "Анжи". На месте автокатастрофы в разбитой иномарке обнаружены атрибуты болельщиков "Спартака" — несколько красно-белых шарфов, кепка и вымпел.
"Лайф"
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