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Максим Митрофанов: кредит доверия у Луческу в "Зените" большой

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов озвучил позицию клуба по результатам работы главного тренера клуба Мирчи Луческу после вылета из Лиги Европы и первых матчей возобновленного чемпионата России.

"Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава. Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно. Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?", – отметил Митрофанов в интервью "Матч ТВ".
Теги: Митрофанов Луческу Зенит
Сегодня, 17:28
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№10 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Печальная новость.Как Луческу строит игру это отдельный вопрос.Жулиано видно что не готов и его вполне под нападением может заменить Молло.С пасом и скоростью,вместо этого француз полирует лавку или выходит на фланг тупо навешивать.Кокорин игрок старта что вообще не в какие ворота не лезет.В воротах стоит Лодыркин который стоит и смотрит как ему забивают гол,а на усиление игры в атаке выходят Юсупов и Иванович)Хотя скажем выход Данни и Молло смотрелись как необходимость,да и Джорджевич картины бы не испортил.Зато Мак вышел который после перерыва пока выглядит как Кокоша.Никак.С такой атакой осталось проиграть Арсеналу только.Возможно сейчас уход Луческу встряхнул бы команду,но похоже сезон румын доработает.Что печально.Он как Венгер,Романцев,Бышовец.Прошл
ое футбола,неспособное на новую высоту.Тем более у него команда всегда играла в обороне фигово.Помню Зенит Спалла без всяких Халков просто возил Шахту в Донецке.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№9 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 17:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
я так понимаю предводителя дворянства не смущщает тот факт,что обоссанные уже на 3 месте??

Прэлестно!(с)
С таким додиком и враги питерастам не нужны-сами сдохнут!


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№8 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 17:47) #
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Прекрасная новость!
Регистрация: 17.06.2016
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:46) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это не может не радовать
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: буч (Сегодня, 17:45) #
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  •  (6)
online

слуцкий тем временем собираеца домой))
Регистрация: 13.03.2017
№5 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:44) #
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online

Одно поражение . и Митрафанов будет говорить о своём месте в структуре ЗЕНИТА И ГАЗПРОМА..подумай липовый бизнесмен.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 17:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюба, как еще его не начинает тренеришкой обозначать,а то уже время подошло!!!
Регистрация: 21.05.2011
№3 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 17:32) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
О! А вот и оно вылезло. Безумный( в смысле безмозглый) Макс smile


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:31) #
  • +3
  •  (9)
online

отметил Митрофанов в интервью "Матч ТВ".

Не смотрел я это интервью.
А кто смотрел, не подскажете, расставлял ли при этом Митрофанов руки в стороны, обозначая размер этого "кредита доверия"?
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:30) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
после этого заявления .. предзаказ платков ФК Зенит с автографами просто зашкаливает все ожидания.... хоть трикотажную фабрику открывай..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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