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Валерий Овчинников: на данный момент главным конкурентом "Спартака" в РФПЛ является ЦСКА
Известный российский тренер Валерий Овчинников рассказал, кого на данный момент считает главным конкурентом "Спартака" в чемпионате России – 2016/17.
"Кому отдаю наибольшее предпочтение? На сегодняшний момент — ЦСКА. Связано это с психологическим состоянием игроков "Зенита". Когда из команды начинается рев про судейство, начинают устраивать охоту на ведьм и тех, кто уничтожает "Зенит", ни к чему хорошему это не приведет. Сначала надо разобраться в себе, а потом уже обращать внимание на судей, а не сваливать все в одну кучу", - цитирует Овчинникова "Газета.ру".
"Кому отдаю наибольшее предпочтение? На сегодняшний момент — ЦСКА. Связано это с психологическим состоянием игроков "Зенита". Когда из команды начинается рев про судейство, начинают устраивать охоту на ведьм и тех, кто уничтожает "Зенит", ни к чему хорошему это не приведет. Сначала надо разобраться в себе, а потом уже обращать внимание на судей, а не сваливать все в одну кучу", - цитирует Овчинникова "Газета.ру".
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