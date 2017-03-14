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Валерий Овчинников: на данный момент главным конкурентом "Спартака" в РФПЛ является ЦСКА

Известный российский тренер Валерий Овчинников рассказал, кого на данный момент считает главным конкурентом "Спартака" в чемпионате России – 2016/17.

"Кому отдаю наибольшее предпочтение? На сегодняшний момент — ЦСКА. Связано это с психологическим состоянием игроков "Зенита". Когда из команды начинается рев про судейство, начинают устраивать охоту на ведьм и тех, кто уничтожает "Зенит", ни к чему хорошему это не приведет. Сначала надо разобраться в себе, а потом уже обращать внимание на судей, а не сваливать все в одну кучу", - цитирует Овчинникова "Газета.ру".
Теги: Спартак Зенит ЦСКА
Сегодня, 17:46
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№12 Написал: vlees (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
8 оковый отрыв не страшен. в прошлом году зеня опережал нас на 11 очков. а чемпионом все равно стал ЦСКА. тем более, что отвыкший за 15 лет от лидерства спартак скоро начнет очковать, что не удержит свои традиционные 1:0 и начнет ошибаться в защите, которая у них и так не айс.

Чувак ты там че бухаешь та?какой прошлый сезон? expressionless за 10 туров до конца вы отставали на 9 очков от локомотива и было это в в 2014 году,то есть почти 3 года назад,соберись уже квадратная твоя голова,и тогда у цска хоть состав нормальный был,а сейчас что?оборона ладно хоть как то более менее играет,а в нападении алкоголик ионов который может забить только томским детям и мутант качок Оланаре.
Регистрация: 12.01.2017
№11 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:05) #
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online

8 оковый отрыв не страшен. в прошлом году зеня опережал нас на 11 очков. а чемпионом все равно стал ЦСКА. тем более, что отвыкший за 15 лет от лидерства спартак скоро начнет очковать, что не удержит свои традиционные 1:0 и начнет ошибаться в защите, которая у них и так не айс.
Регистрация: 7.03.2016
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:03) #
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online

Когда из команды начинается рев про судейство, начинают устраивать охоту на ведьм и тех, кто уничтожает "Зенит", ни к чему хорошему это не приведет. Сначала надо разобраться в себе, а потом уже обращать внимание на судей, а не сваливать все в одну кучу", - цитирует Овчинникова "Газета.ру"

С ним КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен Митрофанов:
вся судейская система сейчас получила очень четкий сигнал – так можно. Все позволено", – цитирует Митрофанова "Чемпионат".

Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой.


Это уже мне напоминает поговорку, где ВСЕ идут "не в ногу", а один Митрофанов - "в ногу". laughing
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: зеленая оса (Сегодня, 18:02) #
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online

Бос в это поверил после победы над школьниками из томи sunglasses
Регистрация: 10.03.2017
№8 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 17:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
С кем играл ЦСКА после перерыва? В ГРОЗНОМ ....В СЛЕДУЮЩЕМ МАТЧЕ ....ВСЕ УВИДЯТ ОБОРОНУ И НАПАДЕНИЕ.. СЛАВНОГО КЛУБА.


3-0 будет, думаю)
Регистрация: 24.11.2008
№7 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 17:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ваапчето умные люди это ещё зимой говорили))
просто питерские дауны всей помойкой истово верили в инопланетян joy


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№6 Написал: -Odin- (Сегодня, 17:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
Игорь Казьмин,
клоун, видели уже в первом круге. Терек продул ЦСКА 3-0 smile
Регистрация: 14.03.2017
№5 Написал: vlees (Сегодня, 17:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ватутинский малопосещаемый кабинет конкурент только питерскому зенытику в борьбе за 2 место,ну еще мб краснодар включится в борьбу
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: буч (Сегодня, 17:52) #
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online

Цитата: -Odin-
буч,
близок конский болт. Ждите вскоре)))

да не плач ты,Борман всё равно красава))
Регистрация: 13.03.2017
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:52) #
  • +1
  •  (1)
online

С кем играл ЦСКА после перерыва? В ГРОЗНОМ ....В СЛЕДУЮЩЕМ МАТЧЕ ....ВСЕ УВИДЯТ ОБОРОНУ И НАПАДЕНИЕ.. СЛАВНОГО КЛУБА.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: -Odin- (Сегодня, 17:50) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
буч,
близок конский болт. Ждите вскоре)))
Регистрация: 14.03.2017
№1 Написал: буч (Сегодня, 17:49) #
  • +1
  •  (3)
online

Борман красава!))
Регистрация: 13.03.2017
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