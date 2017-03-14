Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:59
Гендиректор "Зенита": судейская система получила четкий сигнал - так можно, все позволено (103)
Гендиректор "Зенита": судейская система получила четкий сигнал - так можно, все позволено (103)
14:58
Олег Долматов вернулся в ЦСКА (6)
Олег Долматов вернулся в ЦСКА (6)
Состав "Ростова" пополнил защитник сборной Черногории
Состав "Ростова" пополнил защитник сборной Черногории Марко Симич, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено в дальнейшем.
Симич родился в 1987 году, является воспитанником футбольной школы белградского "Партизана".
Выступал за футбольные клубы "Раднички", "Младеновац", "Гонвед", "Бежания", "Ягодина", БАТЭ, "Кайсериспор", "Хапоэль" (Тель-Авив).
За сборную Черногории провел 17 матчей.
Симич родился в 1987 году, является воспитанником футбольной школы белградского "Партизана".
Выступал за футбольные клубы "Раднички", "Младеновац", "Гонвед", "Бежания", "Ягодина", БАТЭ, "Кайсериспор", "Хапоэль" (Тель-Авив).
За сборную Черногории провел 17 матчей.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.