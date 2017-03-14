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Состав "Ростова" пополнил защитник сборной Черногории

Состав "Ростова" пополнил защитник сборной Черногории Марко Симич, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено в дальнейшем.

Симич родился в 1987 году, является воспитанником футбольной школы белградского "Партизана".

Выступал за футбольные клубы "Раднички", "Младеновац", "Гонвед", "Бежания", "Ягодина", БАТЭ, "Кайсериспор", "Хапоэль" (Тель-Авив).

За сборную Черногории провел 17 матчей.
Теги: Ростов Трансферы
Сегодня, 21:26
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11
(1)
№11 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 22:33) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Нормально . Игрок сборной всё-же . Да и поиграл , опыт есть .
Регистрация: 23.09.2016
№10 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (3)

Odyssey,

Клоун... 29 лет ему. Поиграл в сборной, ЛЧ и ЛЕ.. и забивал там в отличие от ваших Кокошек и Шпал. Бердыев отшлифует
Регистрация: 25.02.2017
№9 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 22:24) #
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Цитата: Sergey Nasirov
Lestat,
свободный агент! вот это работа селекции!)))

Скорее это спешная замена Гранату, выбывшему до конца сезона. Заиграет или нет - большой вопрос.
Перед началом сезона, если кто забыл, Ростов на фри взял 32-летнего сенегальца Папа Гуйе. Сколько минут он отыграл в общей сложности? Наверное и 90 не наберется. Зимой уехал покорять Казахстан laughing
Регистрация: 26.03.2009
№8 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:15) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
31 год.. не катит, только в Милан!

laughing
Жирков


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№7 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хидя
Этого черногорца скоро продадут за 15-18 в зенит, вместо Новосельцева))

31 год.. не катит, только в Милан!
Регистрация: 27.08.2008
№6 Написал: Хидя (Сегодня, 21:57) #
  • +5
  •  (9)
online

у Бердыева Гранат стал по игре похож на Япа Стама..списанный всеми на обочину истории..А белорус, который никому бы в жизни не был интересен..братается с самим Мауром, который на радостях сообщил, что хорошо, что ты братишка в Манчестере не сыграешь.. Этого черногорца скоро продадут за 15-18 в зенит, вместо Новосельцева))
Регистрация: 13.03.2017
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:53) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lestat
только в РПФЛ.

И что, в РПЛ заявочное окно - до мая, чтоль? laughing

Цитата: Савелий
Свободный видимо

разве что


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: Sergey Nasirov (Сегодня, 21:51) #
  • +6
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Lestat,
свободный агент! вот это работа селекции!)))
Регистрация: 12.07.2016
№3 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: OgreGate
Чета нихера не понял, а как они его заявят?!

На Лигу Европы никак, только в РПФЛ.
Регистрация: 26.03.2009
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:32) #
  • +6
  •  (8)

Свободный видимо, а иначе как бы дозаявили.... Бердыев "хлам" взять не должен..- заиграет стало быть парень...
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:30) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Чета нихера не понял, а как они его заявят?!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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