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Константин Генич: мне кажется, не "Зениту" жаловаться на судейские ошибки
Телекомментатор Константин Генич в эфире программы "8–16" на телеканале "Наш футбол" прокомментировал слова главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу о судействе в игре против "Амкара" (0:1) в 19-м туре чемпионата России.
"Мяч пересек линию, не засчитали чистый гол. Однако, мне кажется, не "Зениту" жаловаться на судейство. Просто Луческу привык к первенству Украины, где было огромное количество клубов, которые не противостояли "Шахтеру". А тут он едет в Пермь и проигрывает 0:1, едет в Махачкалу — в Кубке 0:4, в чемпионате 2:2. С "Ростовом" сыграл 0:0. Приезжает в Уфу и также теряет очки", - сказал Генич.
"Мяч пересек линию, не засчитали чистый гол. Однако, мне кажется, не "Зениту" жаловаться на судейство. Просто Луческу привык к первенству Украины, где было огромное количество клубов, которые не противостояли "Шахтеру". А тут он едет в Пермь и проигрывает 0:1, едет в Махачкалу — в Кубке 0:4, в чемпионате 2:2. С "Ростовом" сыграл 0:0. Приезжает в Уфу и также теряет очки", - сказал Генич.
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