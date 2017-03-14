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Константин Генич: мне кажется, не "Зениту" жаловаться на судейские ошибки

Телекомментатор Константин Генич в эфире программы "8–16" на телеканале "Наш футбол" прокомментировал слова главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу о судействе в игре против "Амкара" (0:1) в 19-м туре чемпионата России.

"Мяч пересек линию, не засчитали чистый гол. Однако, мне кажется, не "Зениту" жаловаться на судейство. Просто Луческу привык к первенству Украины, где было огромное количество клубов, которые не противостояли "Шахтеру". А тут он едет в Пермь и проигрывает 0:1, едет в Махачкалу — в Кубке 0:4, в чемпионате 2:2. С "Ростовом" сыграл 0:0. Приезжает в Уфу и также теряет очки", - сказал Генич.
Теги: Генич Зенит Амкар
Сегодня, 22:08
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(6)
№14 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 23:03) #
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online

Цитата: Spartak_Champion
Дружок, может тебе матч 9 тура против Спартака,

дружок у тебя в штанах с ним и балуйся ...
Регистрация: 20.03.2016
№13 Написал: _бояра_ (Сегодня, 23:01) #
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online

Цитата: serega_user
Цитата: Ярославский каток
Локомотив» крупно обыграл ЦСКА в четвёртом матче и сравнял счёт в серии

«Локомотив» одержал крупную победу над ЦСКА в четвёртом матче полуфинала Запада. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 5:1 (2-2 в серии).

Джефф Плэтт открыл счёт в концовке первого периода, но во второй двадцатиминутке «Локомотив» смог отыграться. Максим Тальбо реализовал большинство. В заключительной трети ярославцы забросили ещё четыре шайбы и довели игру до победы. Авторами голов стали Павел Красковский, Якуб Накладал, Александр Полунин и Брэндон Козун.

DON'T STOP ОСЛОЧПОК smile

забыла шлюшка, что со свинофермой было 23 января и 18 февраля? smirk


серёга_усёр,
шел бы ты со своим биатлоном нах
Регистрация: 10.02.2017
№12 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ярославский каток
Локомотив» крупно обыграл ЦСКА в четвёртом матче и сравнял счёт в серии

«Локомотив» одержал крупную победу над ЦСКА в четвёртом матче полуфинала Запада. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 5:1 (2-2 в серии).

Джефф Плэтт открыл счёт в концовке первого периода, но во второй двадцатиминутке «Локомотив» смог отыграться. Максим Тальбо реализовал большинство. В заключительной трети ярославцы забросили ещё четыре шайбы и довели игру до победы. Авторами голов стали Павел Красковский, Якуб Накладал, Александр Полунин и Брэндон Козун.

DON'T STOP ОСЛОЧПОК smile

забыла шлюшка, что со свинофермой было 23 января и 18 февраля? smirk


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№11 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:51) #
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online

Привычка что судьи свистят всегда в пользу Зенита сыграла с ним злую шутку! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№10 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 22:44) #
  • -1
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Эксперт в программе Свисток признал, что судья ошибся, не засчитав гол в ворота Амкара. Такое редко бывает, обычно они судей отмазывают до последнего.
Регистрация: 15.05.2015
№9 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 22:39) #
  • +1
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Цитата: ctalin
генич по твоему давай ломай игру ...куйли зенит же богатый они могут и босиком без трусов барсу обыгрывать ...жидокоментаторское быдло!

Дружок, может тебе матч 9 тура против Спартака, а может матч 17 тура против Ростова?
P.S. Посмотри и вспомни какое там судейство, если ты не понял
Регистрация: 13.02.2017
№8 Написал: Прастой как (Сегодня, 22:35) #
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Еще раз напомню игру первого круга Зенит Ростов
Регистрация: 6.03.2017
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sssh53
Комиссия РФС признала верными ключевые решения судьи в матче "Амкар" - "Зенит"

Комиссия РФС признала верными ключевые решения судьи в матче "Амкар" - "Зенит"

Ты слепой или тупой?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 22:32) #
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Прикольно. Мяч пересек линию, мяч не защитали, но виноват Луческу, который говорит об этом. Журналист Генич, вы за своей речью следите? Или гонорар давит?
Регистрация: 23.09.2008
№5 Написал: Ярославский каток (Сегодня, 22:30) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: OgreGate
Якуб Накладал

накладали полную кошелку,отдуплили как во дворе
Регистрация: 14.03.2017
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:26) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ярославский каток
Ярославский каток

laughing

Цитата: Ярославский каток
Якуб Накладал

stuck_out_tongue_closed_eyes


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: Ярославский каток (Сегодня, 22:22) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Шинник»
Локомотив» крупно обыграл ЦСКА в четвёртом матче и сравнял счёт в серии

«Локомотив» одержал крупную победу над ЦСКА в четвёртом матче полуфинала Запада. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 5:1 (2-2 в серии).

Джефф Плэтт открыл счёт в концовке первого периода, но во второй двадцатиминутке «Локомотив» смог отыграться. Максим Тальбо реализовал большинство. В заключительной трети ярославцы забросили ещё четыре шайбы и довели игру до победы. Авторами голов стали Павел Красковский, Якуб Накладал, Александр Полунин и Брэндон Козун.

DON'T STOP ОСЛОЧПОК smile
Регистрация: 14.03.2017
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 22:15) #
  • +3
  •  (7)
online

дайте Мирче поработать! Мирча - верим!
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 22:12) #
  • -13
  •  (23)
online

генич по твоему давай ломай игру ...куйли зенит же богатый они могут и босиком без трусов барсу обыгрывать ...жидокоментаторское быдло!
Регистрация: 20.03.2016
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