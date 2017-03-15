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"Зенит" открыл продажу лож на "Санкт-Петербург Арене"
"Зенит" объявляет о начале продажи премиальных и стандартных VIP-лож на сезон-2017/18 на "Санкт-Петербург Арене", сообщает официальный сайт команды.
Премиальные ложи предлагают своим гостям приватную зону вместимостью от 8 до 16 мест с отличным обзором игрового поля и всей панорамы стадиона, а также качественный сервис, отвечающий интересам самых взыскательных болельщиков. Ложи премиум-класса арены на Крестовском острове спроектированы по самым последним стандартам мирового футбола: они размещены по кольцу центральных трибун, оснащены телевизионными панелями и беспроводным высокоскоростным интернетом. В рамках всего матча для посетителей премиальных лож работают кейтеринговые службы: каждую ложу обслуживает персональный официант, а разнообразное меню предлагает блюда мировой и европейской кухни. Пакет услуг на места премиум-класса также включает в себя парковочные места на стадионе, сувенирный мяч с автографом игрока основного состава, размещение логотипа компании на фасаде ложи, приоритетное право выкупа ложи на внематчевые мероприятия (то есть концерты и прочие активности, проводимые не "Зенитом") и многое другое.
Клуб также предлагает ограниченное количество мест класса "Эксклюзив" — четыре центральные ложи с повышенным уровнем комфорта, дополнительным пакетом услуг и возможностью принять участие в персональной автограф-сессии с одним из игроков основного состава "Зенита" и возможностью вывести ребенка на поле. Стандартные ложи, вместимостью от 11 до 21 человека, оборудованы отдельным входом, а персональный сервис позволит наслаждаться предложенным меню и напитками, не отрываясь от просмотра матча. Благодаря трансляции на ТВ-панели посетители не упустят ни одного момента игры, а высокоскоростной Wi-Fi гарантирует качественный доступ в интернет и возможность делиться впечатлениями с друзьями.
Премиальные ложи предлагают своим гостям приватную зону вместимостью от 8 до 16 мест с отличным обзором игрового поля и всей панорамы стадиона, а также качественный сервис, отвечающий интересам самых взыскательных болельщиков. Ложи премиум-класса арены на Крестовском острове спроектированы по самым последним стандартам мирового футбола: они размещены по кольцу центральных трибун, оснащены телевизионными панелями и беспроводным высокоскоростным интернетом. В рамках всего матча для посетителей премиальных лож работают кейтеринговые службы: каждую ложу обслуживает персональный официант, а разнообразное меню предлагает блюда мировой и европейской кухни. Пакет услуг на места премиум-класса также включает в себя парковочные места на стадионе, сувенирный мяч с автографом игрока основного состава, размещение логотипа компании на фасаде ложи, приоритетное право выкупа ложи на внематчевые мероприятия (то есть концерты и прочие активности, проводимые не "Зенитом") и многое другое.
Клуб также предлагает ограниченное количество мест класса "Эксклюзив" — четыре центральные ложи с повышенным уровнем комфорта, дополнительным пакетом услуг и возможностью принять участие в персональной автограф-сессии с одним из игроков основного состава "Зенита" и возможностью вывести ребенка на поле. Стандартные ложи, вместимостью от 11 до 21 человека, оборудованы отдельным входом, а персональный сервис позволит наслаждаться предложенным меню и напитками, не отрываясь от просмотра матча. Благодаря трансляции на ТВ-панели посетители не упустят ни одного момента игры, а высокоскоростной Wi-Fi гарантирует качественный доступ в интернет и возможность делиться впечатлениями с друзьями.
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