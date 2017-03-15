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"Зенит" открыл продажу лож на "Санкт-Петербург Арене"

"Зенит" объявляет о начале продажи премиальных и стандартных VIP-лож на сезон-2017/18 на "Санкт-Петербург Арене", сообщает официальный сайт команды.

Премиальные ложи предлагают своим гостям приватную зону вместимостью от 8 до 16 мест с отличным обзором игрового поля и всей панорамы стадиона, а также качественный сервис, отвечающий интересам самых взыскательных болельщиков. Ложи премиум-класса арены на Крестовском острове спроектированы по самым последним стандартам мирового футбола: они размещены по кольцу центральных трибун, оснащены телевизионными панелями и беспроводным высокоскоростным интернетом. В рамках всего матча для посетителей премиальных лож работают кейтеринговые службы: каждую ложу обслуживает персональный официант, а разнообразное меню предлагает блюда мировой и европейской кухни. Пакет услуг на места премиум-класса также включает в себя парковочные места на стадионе, сувенирный мяч с автографом игрока основного состава, размещение логотипа компании на фасаде ложи, приоритетное право выкупа ложи на внематчевые мероприятия (то есть концерты и прочие активности, проводимые не "Зенитом") и многое другое.

Клуб также предлагает ограниченное количество мест класса "Эксклюзив" — четыре центральные ложи с повышенным уровнем комфорта, дополнительным пакетом услуг и возможностью принять участие в персональной автограф-сессии с одним из игроков основного состава "Зенита" и возможностью вывести ребенка на поле. Стандартные ложи, вместимостью от 11 до 21 человека, оборудованы отдельным входом, а персональный сервис позволит наслаждаться предложенным меню и напитками, не отрываясь от просмотра матча. Благодаря трансляции на ТВ-панели посетители не упустят ни одного момента игры, а высокоскоростной Wi-Fi гарантирует качественный доступ в интернет и возможность делиться впечатлениями с друзьями.
Теги: Зенит
Сегодня, 16:30
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(3)
№7 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:01) #
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online

Туалет, бассейн, массаж - есть? Нет?! Это - не серьёзно!
Регистрация: 30.08.2008
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Пакет услуг на места премиум-класса также включает в себя парковочные места на стадионе, сувенирный мяч с автографом игрока основного состава,

Нету уже начеканил 20 мячей))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Краснодар»
у нас такие ложе от 3х до 7 лимонов на сезон


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: Виталий Ходоров (Сегодня, 16:41) #
  • -2
  •  (2)

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Регистрация: 15.03.2017
№3 Написал: зеленая оса (Сегодня, 16:41) #
  • +2
  •  (2)

Лишьбы все работало
Регистрация: 10.03.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:41) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
и каска в подарок smiley


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 16:38) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Не советовал был спешить и покупать. Им еще обустраивать там все на миллионы. Хотят за счет лохов часть бюджета отбить.
Регистрация: 16.08.2010
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