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Борис Игнатьев: при условии здоровья Измайлова возьмет любая команда премьер-лиги

Полузащитник Марат Измайлов стал бы желанным приобретением для любого клуба РФПЛ, если бы не проблемы со здоровьем, заявил тренер Борис Игнатьев, ранее работавший с хавбеком.

"Мне бы хотелось, чтобы Марат продолжил карьеру. Зная его возможности, стремления, умение играть, крайне важно в нашем футболе иметь таких исполнителей. На его веку было множество травм. От этого он многое потерял, а вместе с ним потеряли и те люди, которые любят красивый футбол. При условии здоровья его возьмет любая команда премьер-лиги. И в "Краснодаре" бы он, наверное, играл, если бы не травма", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Игнатьев Измайлов Краснодар
Сегодня, 19:33
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