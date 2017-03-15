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"Крылья Советов" продают билеты на матч с "Ростовом" от 200 рублей
Открыта продажа билетов на матч 19-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Ростов", который состоится в Самаре на стадионе "Металлург" в воскресенье, 19 марта, в 15:00. Стоимость билетов – от 200 рублей.
Продажа открыта на клубном сайте в разделе "электронные билеты", а также в удаленных кассах. С 16 марта билеты на игру с "Ростовом" также можно будет приобрести в кассах стадиона "Металлург".
Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого. Лицам, не достигшим 14-летнего возраста и посещающим матчи без сопровождения взрослых, билеты продаются при предъявлении свидетельства о рождении или его копии.
Продажа открыта на клубном сайте в разделе "электронные билеты", а также в удаленных кассах. С 16 марта билеты на игру с "Ростовом" также можно будет приобрести в кассах стадиона "Металлург".
Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого. Лицам, не достигшим 14-летнего возраста и посещающим матчи без сопровождения взрослых, билеты продаются при предъявлении свидетельства о рождении или его копии.
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