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"Ростов" должен игрокам зарплату за январь и премиальные за весь текущий сезон
"Ростов" остается должен игрокам и тренерскому штабу зарплату за январь, а также премиальные за весь текущий сезон - 110 млн рублей, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба от региона Игорь Гуськов.
"На данный момент полностью выплачена зарплата за 2016 год. Зарплата за январь, которая должна была быть выплачена в феврале, будет выплачена до конца марта, за февраль - в начале апреля. Таким образом, отставание от графика платежей составляет сейчас один месяц.
Общая задолженность составляет порядка 360 млн рублей и состоит из двух частей. Первая - налоги на фонд по оплате труда, вторая - премиальные основному составу и тренерам, которые не выплачивались в текущем сезоне и составляют 110 миллионов рублей. Зарплата обслуживающему персоналу выплачивается регулярно", - цитирует Гуськова ТАСС.
"На данный момент полностью выплачена зарплата за 2016 год. Зарплата за январь, которая должна была быть выплачена в феврале, будет выплачена до конца марта, за февраль - в начале апреля. Таким образом, отставание от графика платежей составляет сейчас один месяц.
Общая задолженность составляет порядка 360 млн рублей и состоит из двух частей. Первая - налоги на фонд по оплате труда, вторая - премиальные основному составу и тренерам, которые не выплачивались в текущем сезоне и составляют 110 миллионов рублей. Зарплата обслуживающему персоналу выплачивается регулярно", - цитирует Гуськова ТАСС.
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