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Юрий Семин: Премьер-лигу покинул игрок, который был украшением отдельных матчей

Полузащитник Марат Измайлов, расторгнувший трудовое соглашение с "Краснодаром", украсил ряд матчей чемпионата России, заявил агентству главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.

"Я не знаю всей ситуации и не вижу смысла комментировать ее. Я должен сначала с ним (Измайловым) поговорить, почему он ушел. Я считаю, что премьер-лигу покинул игрок, который был украшением отдельных матчей. Если вспомнить матч с (санкт-петербургским) "Зенитом", в котором он играл за "Краснодар", то его игра была как наглядное пособие того, как должен выглядеть футболист экстра-класса. Больше я ничего не могу добавить", - цитирует Семина "Р-Спорт".
Теги: Семин Измайлов
Вчера, 22:26
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№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Все так давно не видели Измайлова на поле, что уже практически забыли его. Я, пока не прочитал, и не понял про кого это Семин говорил.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: max7777 Москва (Вчера, 22:44) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
Согласен с Семиным нашу лигу покинул топ игрок и плевать что пишут всякие сибирички и прочие и знать почему да как все происходит может тока Марат и ему принимать решение и говорить о нем плохие слова странно, Измайлов выступал в наших лучших клубах был чемпионам, один из наших сделавший успешную карьеру заграницей, остаётся только сожалеть что травмы не дали до конца раскрытся, удачи Измайлову в дальнейшем
Регистрация: 5.08.2010
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