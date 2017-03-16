"Крылья Советов" пригласили школьников на матч с "Ростовом"

Сегодня заслуженный ветеран "Крыльев Советов" Валерьян Панфилов посетил самарскую школу №144.Приезд легенды самарского клуба вызвал в школе настоящий ажиотаж – на встречу пришло свыше ста учеников. После рассказа об истории "Крыльев" и своем футбольном пути, Валерьян Владимирович раздал учащимся и школьной футбольной команде билеты на матч с "Ростовом", который состоится 19 марта на стадионе "Металлург". Также ветеран подарил школе №144 клубную афишу на этот матч со своим автографом.