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"Крылья Советов" пригласили школьников на матч с "Ростовом"

Сегодня заслуженный ветеран "Крыльев Советов" Валерьян Панфилов посетил самарскую школу №144.

Приезд легенды самарского клуба вызвал в школе настоящий ажиотаж – на встречу пришло свыше ста учеников. После рассказа об истории "Крыльев" и своем футбольном пути, Валерьян Владимирович раздал учащимся и школьной футбольной команде билеты на матч с "Ростовом", который состоится 19 марта на стадионе "Металлург". Также ветеран подарил школе №144 клубную афишу на этот матч со своим автографом.

ПФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Ростов
Сегодня, 18:20
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:29) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Дети, смотрите аккуратней. Там снег заставляют расчищать.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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