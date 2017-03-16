Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:57
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (20)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (20)
09:55
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
09:43
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
Максим Боков: гений Бердыева определено выше, чем Моуринью
Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" сравнил Жозе Моуринью и Курбана Бердыева.
"Моуринью показывает результаты, являясь и гением, и манипулятором, и даже тираном в каких-то моментах. Поэтому у него так много и поклонников, и противников. О силе тренера можно судить как по наличию звездных игроков, так и по начилию футболистов, которых он сделал звездами. У Курбана Бекиевича это Калачев – никто и не знал, что он сможет так играть на поле. Чей тренерский гений поставлю выше? Бердыева ставлю выше. Потому что иметь в команде звездных игроков намного легче, чем создавать таких игроков. Гений Бердыева определено выше, чем Моуринью", - цитирует Бокова "Спорт-Экспресс".
"Моуринью показывает результаты, являясь и гением, и манипулятором, и даже тираном в каких-то моментах. Поэтому у него так много и поклонников, и противников. О силе тренера можно судить как по наличию звездных игроков, так и по начилию футболистов, которых он сделал звездами. У Курбана Бекиевича это Калачев – никто и не знал, что он сможет так играть на поле. Чей тренерский гений поставлю выше? Бердыева ставлю выше. Потому что иметь в команде звездных игроков намного легче, чем создавать таких игроков. Гений Бердыева определено выше, чем Моуринью", - цитирует Бокова "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.