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Максим Боков: гений Бердыева определено выше, чем Моуринью

Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" сравнил Жозе Моуринью и Курбана Бердыева.

"Моуринью показывает результаты, являясь и гением, и манипулятором, и даже тираном в каких-то моментах. Поэтому у него так много и поклонников, и противников. О силе тренера можно судить как по наличию звездных игроков, так и по начилию футболистов, которых он сделал звездами. У Курбана Бекиевича это Калачев – никто и не знал, что он сможет так играть на поле. Чей тренерский гений поставлю выше? Бердыева ставлю выше. Потому что иметь в команде звездных игроков намного легче, чем создавать таких игроков. Гений Бердыева определено выше, чем Моуринью", - цитирует Бокова "Спорт-Экспресс".
Теги: Боко Моуринью Бердыев
Сегодня, 19:27
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(3)
№8 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 19:47) #
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online

Бесит!

Бесит потому, что ни слова доброго не было сказано о Тренере, когда его уволили вышвырнули из Рубина и когда в одночасье либо забыли , либо, как большинство, обливали грязью, крича, что он вор и его автобус уже никому не нужен..


А теперь уже гением величают .. а ведь в ту пору Рубин также в чемпе также шел на восьмом месте , а в ЛЕ должен был приехать Бетис , которому новый тренер с позором просрал .. а у Рубина тогда с Бердыевым были все шансы взять ЛЕ...

Теперь крикуши сменили тренд и восхваляют на чем свет стоит
Регистрация: 21.09.2015
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:46) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Не, ну так-то правильно, один тренировал Порту, Челси, Мадрид, МЮ, а наш то, наш то...
Ну кароч все тут и так понятно. hushed


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: interested (Сегодня, 19:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Какой там "гений"!? Что выиграл Бердыев и что Моуриньо. Надо в трезвом виде делать подобные высказывания.
Регистрация: 18.10.2013
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: сектант
А тренировать звезд бывает тяжелее чем средних игроков,к каждому нужно подход гайти еще!.

Справедливости ради, со стороны кажется, что все эти звезды относятся к Мауру также, как футболисты нашего чемпа к Бердыеву. Они знают, что попали в хорошие руки и будут прогрессировать, если будут выполнять все тренерские указания. Поэтому не уверен, что Маур прям уж к каждому ищет подход, скорее футболисты с ним более податливые и не выеживаются.

Да ну...а тот же последний пример Швайнштайгер?Присел плотно на лавочку и т. д. Это ведь не только маура касается,
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Не согласен

Понятно, сейчас налетят свиньи, и будут оспаривать, поглядывая на Кареру. Придумывать только им ведомые аргументы. А достаточно представить Маура в Ростове, и все встанет на свои места,- места(позицию) здравомыслящих людей, не свиней.
По мне то, мнение Бокова, не подлежит сомнению.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:40) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: сектант
А тренировать звезд бывает тяжелее чем средних игроков,к каждому нужно подход гайти еще!.

Справедливости ради, со стороны кажется, что все эти звезды относятся к Мауру также, как футболисты нашего чемпа к Бердыеву. Они знают, что попали в хорошие руки и будут прогрессировать, если будут выполнять все тренерские указания. Поэтому не уверен, что Маур прям уж к каждому ищет подход, скорее футболисты с ним более податливые и не выеживаются.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Archangel г Череповец (Сегодня, 19:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гений тупости Бокова, ставлю выше адекватности бокова.
Регистрация: 20.02.2007
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не согласен,Бердыев красавчик без сомнений,но по мне это что сравнить хер с пальцем,Маур выиграл 34 чемпионата европейских.А тренировать звезд бывает тяжелее чем средних игроков,к каждому нужно подход гайти еще!.
Регистрация: 3.11.2016
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