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"Крылья Советов" внесли в заявку Артема Громова

Сегодня комитет РФС по статусу игроков на своем заседании разрешил осуществить регистрацию футболиста Артема Громова вне регистрационного периода для участия в соревнованиях под эгидой РФС, информирует официальный сайт "Крыльев Советов".

Таким образом, 27–летний полузащитник, выступавший за киевское "Динамо", внесен в заявочный лист самарской команды. Артем будет выступать за "Крылья" под 16 номером и может сыграть уже в ближайшем матче против "Ростова".
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 21:21
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