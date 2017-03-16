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"Крылья Советов" внесли в заявку Артема Громова
Сегодня комитет РФС по статусу игроков на своем заседании разрешил осуществить регистрацию футболиста Артема Громова вне регистрационного периода для участия в соревнованиях под эгидой РФС, информирует официальный сайт "Крыльев Советов".
Таким образом, 27–летний полузащитник, выступавший за киевское "Динамо", внесен в заявочный лист самарской команды. Артем будет выступать за "Крылья" под 16 номером и может сыграть уже в ближайшем матче против "Ростова".
Таким образом, 27–летний полузащитник, выступавший за киевское "Динамо", внесен в заявочный лист самарской команды. Артем будет выступать за "Крылья" под 16 номером и может сыграть уже в ближайшем матче против "Ростова".
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