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Общая задолженность "Ростова" составляет 360 миллионов рублей

Общая задолженность "Ростов", включая налоги и премиальные игрокам и тренерам, составляет 360 миллионов рублей, сообщает "Р-Спорт со ссылкой на правительство Ростовской области.

По ходу прошлого сезона неоднократно сообщалось о долгах "Ростова" перед футболистами и тренерами, а минувшим летом РФС накладывал на клуб запрет на регистрацию игроков за просроченные выплаты по задолженностям и трансферам. В конце декабря 2016 года член совета директоров ростовчан Али Узденов заявил, что "Ростов" не имеет просроченных долгов, остались только текущие.
Теги: Ростов
Сегодня, 22:15
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№4 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 22:57) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Volodia379
Ростов банкрот а как играет! Зенит весь в шоколаде а где игра!? Может Газпром надо передавать как переходящий вымпел и тогда все будет справедливо и по чесноку!? smirk

А может и ВТБ заодно? smirk
Регистрация: 30.05.2015
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:53) #
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  •  (5)
online

Ростов банкрот а как играет! Зенит весь в шоколаде а где игра!? Может Газпром надо передавать как переходящий вымпел и тогда все будет справедливо и по чесноку!? smirk
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 22:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Банкротство неизбежно,четочник бесплатно не будет шаманить.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№1 Написал: dvdw (Сегодня, 22:30) #
  • +1
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В ЛЧ же вышли и играли деньги зарабатывали .Где они?Неужели все спи жена ?
Регистрация: 27.09.2016
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