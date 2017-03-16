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Ари: Миранчук - один из самых талантливых игроков России

Форвард "Локомотива" Ари высказал мнение об одноклубнике — полузащитнике Алексее Миранчуке.

"Миранчук - один из самых талантливых игроков России. У него есть всё, чтобы вырасти в большого игрока. Он хорошо ведёт игру. Наше взаимопонимание с каждым матчем будет только улучшаться, и мы принесём много пользы "Локомотиву". Что касается самого памятного дерби "Локомотив" — "Спартак", то это матч, когда мне удалось забить", - цитирует Ари "Чемпионат.сом".
Теги: Ари Миранчук Локомотив
Вчера, 23:40
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:21) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Наше взаимопонимание с каждым матчем будет только улучшаться, и мы принесём много пользы "Локомотиву".

Пока не разъедитесь восвояси.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:57) #
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Таких талантливых футболистов В РАЗНЫХ КОМАНДАХ БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО, но где Они сейчас ?Если Миранчук в этом году существенно не прибавит ...то талантливым так и останется... и не поможет что кто то его видит талантливым ...Вечно травмированный Черышев -показатель.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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