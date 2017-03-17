Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:14
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
14:42
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
СМИ: Зоран Тошич подпишет новое соглашение с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подпишет с клубом новый контракт, сообщают "Известия".
Сообщается, что переговоры между руководством клуба и 29-летним футболистом находятся в активной фазе и велика вероятность, что они увенчаются успехом.
"У Тошича есть огромное желание остаться в армейском клубе. Клуб также заинтересован в том, чтобы сохранить в команде одного из своих лидеров. Зорана устраивает в ЦСКА всё: от профессиональных вопросов до бытовых. Сейчас идут переговоры с руководством клуба по поводу условий нового договора. Ожидается, что уже в ближайшее время стороны достигнут соглашения и о продлении контракта будет объявлено официально", - рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что переговоры между руководством клуба и 29-летним футболистом находятся в активной фазе и велика вероятность, что они увенчаются успехом.
"У Тошича есть огромное желание остаться в армейском клубе. Клуб также заинтересован в том, чтобы сохранить в команде одного из своих лидеров. Зорана устраивает в ЦСКА всё: от профессиональных вопросов до бытовых. Сейчас идут переговоры с руководством клуба по поводу условий нового договора. Ожидается, что уже в ближайшее время стороны достигнут соглашения и о продлении контракта будет объявлено официально", - рассказал источник, знакомый с ситуацией.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.