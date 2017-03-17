Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: Зоран Тошич подпишет новое соглашение с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подпишет с клубом новый контракт, сообщают "Известия".

Сообщается, что переговоры между руководством клуба и 29-летним футболистом находятся в активной фазе и велика вероятность, что они увенчаются успехом.

"У Тошича есть огромное желание остаться в армейском клубе. Клуб также заинтересован в том, чтобы сохранить в команде одного из своих лидеров. Зорана устраивает в ЦСКА всё: от профессиональных вопросов до бытовых. Сейчас идут переговоры с руководством клуба по поводу условий нового договора. Ожидается, что уже в ближайшее время стороны достигнут соглашения и о продлении контракта будет объявлено официально", - рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 17:01
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.