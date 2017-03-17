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Александр Зуев: будем креативить, чтобы вскрыть оборону "Ростова"
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев в преддверии матча 20-го тура чемпионата России с "Ростовом" заявил, что будет тяжело взломать оборону соперника.
– Начало весенней части Чемпионата команда провела на искусственных полях. Каково сейчас будет играть на натуральном газоне "Металлурга"?
– Всю неделю мы тренировались на натуральном поле клубной базы, поэтому никаких проблем с этим быть не должно. Думаю, все будет нормально.
– На данный момент ты являешься одним из самых бьющих в "Крыльях" футболистов. Это установка тренера или твоя инициатива?
– И установка тренера тоже. Всем известно, что без ударов нет забитых голов. Надо чаще бить, угрожать воротам соперника.
– Впереди у "Крыльев" матч с "Ростовом", который в четверг провел игру в Манчестере...
– Да, я смотрел эту игру. "Ростов" – очень организованная команда, всегда выполняющая установку тренера. Взламывать их оборону будет очень тяжело. Они грамотно перемещаются, не оставляя сопернику свободных зон. Будем стараться креативить и вскрывать их оборону. Мы идем внизу турнирной таблицы, но с психологией у нас сейчас все нормально. Вадим Викторович говорит нам быть вместе, ведь только в сложных ситуациях и проявляется сила коллектива. Думаю, что у нас должно все наладиться
ПФК "Крылья Советов"
– Начало весенней части Чемпионата команда провела на искусственных полях. Каково сейчас будет играть на натуральном газоне "Металлурга"?
– Всю неделю мы тренировались на натуральном поле клубной базы, поэтому никаких проблем с этим быть не должно. Думаю, все будет нормально.
– На данный момент ты являешься одним из самых бьющих в "Крыльях" футболистов. Это установка тренера или твоя инициатива?
– И установка тренера тоже. Всем известно, что без ударов нет забитых голов. Надо чаще бить, угрожать воротам соперника.
– Впереди у "Крыльев" матч с "Ростовом", который в четверг провел игру в Манчестере...
– Да, я смотрел эту игру. "Ростов" – очень организованная команда, всегда выполняющая установку тренера. Взламывать их оборону будет очень тяжело. Они грамотно перемещаются, не оставляя сопернику свободных зон. Будем стараться креативить и вскрывать их оборону. Мы идем внизу турнирной таблицы, но с психологией у нас сейчас все нормально. Вадим Викторович говорит нам быть вместе, ведь только в сложных ситуациях и проявляется сила коллектива. Думаю, что у нас должно все наладиться
ПФК "Крылья Советов"
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