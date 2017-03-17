Александр Зуев: будем креативить, чтобы вскрыть оборону "Ростова"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев в преддверии матча 20-го тура чемпионата России с "Ростовом" заявил, что будет тяжело взломать оборону соперника.– Всю неделю мы тренировались на натуральном поле клубной базы, поэтому никаких проблем с этим быть не должно. Думаю, все будет нормально.– И установка тренера тоже. Всем известно, что без ударов нет забитых голов. Надо чаще бить, угрожать воротам соперника.– Да, я смотрел эту игру. "Ростов" – очень организованная команда, всегда выполняющая установку тренера. Взламывать их оборону будет очень тяжело. Они грамотно перемещаются, не оставляя сопернику свободных зон. Будем стараться креативить и вскрывать их оборону. Мы идем внизу турнирной таблицы, но с психологией у нас сейчас все нормально. Вадим Викторович говорит нам быть вместе, ведь только в сложных ситуациях и проявляется сила коллектива. Думаю, что у нас должно все наладиться