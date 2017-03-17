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Ахмед Айдамиров: Иванов сыграет с ЦСКА, если позволит здоровье

Полузащитник "Терека" Олег Иванов сможет сыграть в матче чемпионата России с ЦСКА, если ему позволит состояние здоровья, сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

Ранее 30-летний Иванов опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой полузащитник лежит в больнице с перевязанной рукой, подписав ее: "Всем привет. Я жив".

"Легкое недомогание, серьезных проблем нет, но конкретно состояние здоровья игрока клуб не комментирует. Он - ведущий футболист команды. Если здоровье ему позволит, он сыграет в ближайшем матче", - цитирует Айдамирова ТАСС.
Теги: Иванов Терек ЦСКА
Сегодня, 19:08
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