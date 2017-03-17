Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:34
Антон Миранчук: надеюсь, что как можно скорее наберу оптимальную форму и смогу помочь первой команде
Антон Миранчук: надеюсь, что как можно скорее наберу оптимальную форму и смогу помочь первой команде
19:25
"Амкар" прилетел в Томск
"Амкар" прилетел в Томск
17:30
Виталий Мутко: ФИФА уже объявила, что доказательств применения допинга футболистами из РФ нет (2)
Виталий Мутко: ФИФА уже объявила, что доказательств применения допинга футболистами из РФ нет (2)
15:14
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (14)
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (14)
14:42
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
Ахмед Айдамиров: Иванов сыграет с ЦСКА, если позволит здоровье
Полузащитник "Терека" Олег Иванов сможет сыграть в матче чемпионата России с ЦСКА, если ему позволит состояние здоровья, сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
Ранее 30-летний Иванов опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой полузащитник лежит в больнице с перевязанной рукой, подписав ее: "Всем привет. Я жив".
"Легкое недомогание, серьезных проблем нет, но конкретно состояние здоровья игрока клуб не комментирует. Он - ведущий футболист команды. Если здоровье ему позволит, он сыграет в ближайшем матче", - цитирует Айдамирова ТАСС.
Ранее 30-летний Иванов опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой полузащитник лежит в больнице с перевязанной рукой, подписав ее: "Всем привет. Я жив".
"Легкое недомогание, серьезных проблем нет, но конкретно состояние здоровья игрока клуб не комментирует. Он - ведущий футболист команды. Если здоровье ему позволит, он сыграет в ближайшем матче", - цитирует Айдамирова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.