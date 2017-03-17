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Комитет по этике РФС разыскивает Слуцкого в Москве

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев рассказал, как продвигаются поиски Леонида Слуцкого.

Бывшему главному тренеру сборной России и ЦСКА 15 февраля было рекомендовано организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. Слуцкий в одной из телевизионных программ в прошлом году сказал, в частности, что, если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр.

Комитет по этике уже несколько недель не может связаться со Слуцким, чтобы донести своё решение по его делу.

При этом вчера Слуцкий посетил пятый матч 1/2 финала серии плей-офф Западной конференции КХЛ между ЦСКА и "Локомотивом", проходивший в Москве.

"Ситуация с Леонидом Слуцким всё та же. Сегодня мои сотрудники получили обязательное задание – любыми путями связаться с Леонидом Викторовичем и обязательно его найти! Вот с утра его разыскивают, но пока, к сожалению, поиски не принесли никакого результата. Мы же не сыскная полиция, в конце концов", - цитирует Андреева "Чемпионат.сом".
Теги: Слуцкий
Сегодня, 19:16
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(0)
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:43) #
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online

Перед Макдаками нужны засады. Сеть - с крупной ячеёй - ну очень крупной.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:31) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
89162888118


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 19:26) #
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Ну и цирк, кроме как заниматься херней видимо у комитета по этике больше дел нет.
Регистрация: 27.09.2015
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
автоматом влепите ему 6 матчей..
быстренько прибежит..ибо маячит ему тепленькое местечко в голубой бандеровской команде..где молло, коко, лодыга и буратино ждут своего побратима ..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 19:21) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Так это... Он сейчас только на английском общается...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:20) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Опубликовать указ о лишении его тренерской лицензии и через полчаса он будет у вас!Детский сад какой-то во главе с Мудилко!
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: Sirius (Сегодня, 19:20) #
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online

с кондом арены сбежал бегемот... особые приметы... сильное раскачивание...
Регистрация: 17.03.2017
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:18) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
кули его искать??? на шайбу заглянули бы wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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