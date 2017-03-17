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Советник президента РФПЛ скончался в возрасте 48 лет

Скончался советник президента РФПЛ по вопросам предотвращения договорных матчей Олег Журавский, сообщает официальный сайт лиги.

"Олег Анатольевич помогал людям, активно занимался благотворительностью и адресной помощью, учреждал гранты талантливым спортсменам, потому что так понимал свою ответственность за спортивное будущее России.

Он ушел из жизни в расцвете лет, но оставил после себя огромное наследие: пять детей, пять внуков и успешную компанию, которая обязательно продолжит свое развитие и будет процветать в память о ее основателе", — говорится в сообщении.

На момент смерти Журавскому было 48 лет.
Сегодня, 20:01
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№3 Написал: ADonskoi (Сегодня, 20:39) #
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Об уходящих только хорошее. Царство небесное, светлая память.
Регистрация: 17.07.2014
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 20:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
успешную компанию, которая обязательно продолжит свое развитие и будет процветать в память о ее основателе"

фонбет?
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
может в память о нем, предотвратите хотя бы один договорной матч в рфпл, ну или хотя бы обнаружьте
Регистрация: 16.03.2010
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