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Советник президента РФПЛ скончался в возрасте 48 лет
Скончался советник президента РФПЛ по вопросам предотвращения договорных матчей Олег Журавский, сообщает официальный сайт лиги.
"Олег Анатольевич помогал людям, активно занимался благотворительностью и адресной помощью, учреждал гранты талантливым спортсменам, потому что так понимал свою ответственность за спортивное будущее России.
Он ушел из жизни в расцвете лет, но оставил после себя огромное наследие: пять детей, пять внуков и успешную компанию, которая обязательно продолжит свое развитие и будет процветать в память о ее основателе", — говорится в сообщении.
На момент смерти Журавскому было 48 лет.
"Олег Анатольевич помогал людям, активно занимался благотворительностью и адресной помощью, учреждал гранты талантливым спортсменам, потому что так понимал свою ответственность за спортивное будущее России.
Он ушел из жизни в расцвете лет, но оставил после себя огромное наследие: пять детей, пять внуков и успешную компанию, которая обязательно продолжит свое развитие и будет процветать в память о ее основателе", — говорится в сообщении.
На момент смерти Журавскому было 48 лет.
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