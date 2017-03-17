Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:34
Андрес Иньеста: если мы правильно используем свои сильные стороны, то сможем победить "Ювентус"
Андрес Иньеста: если мы правильно используем свои сильные стороны, то сможем победить "Ювентус"
19:34
Антон Миранчук: надеюсь, что как можно скорее наберу оптимальную форму и смогу помочь первой команде
Антон Миранчук: надеюсь, что как можно скорее наберу оптимальную форму и смогу помочь первой команде
19:25
"Амкар" прилетел в Томск
"Амкар" прилетел в Томск
17:30
Виталий Мутко: ФИФА уже объявила, что доказательств применения допинга футболистами из РФ нет (2)
Виталий Мутко: ФИФА уже объявила, что доказательств применения допинга футболистами из РФ нет (2)
15:14
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (14)
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (14)
14:42
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
На матч "Локомотив" - "Спартак" уже продано более 25 тысяч билетов
На матч чемпионата России между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" продано более 25 тысяч билетов, сообщает ТАСС.
"По положению на 19:00 (мск) 17 марта продано более 25 тысяч билетов на матч "Локомотив" - "Спартак". Билетов осталось не так много, поэтому просим болельщиков не откладывать приобретение на последний момент. Продолжаются онлайн-продажи, кассы стадиона "Локомотив" вновь откроются в субботу в 10 часов. Развлекательная программа для зрителей начнется за два с половиной часа до матча в 14:00", - сказали в пресс-службе "Локомотива".
"По положению на 19:00 (мск) 17 марта продано более 25 тысяч билетов на матч "Локомотив" - "Спартак". Билетов осталось не так много, поэтому просим болельщиков не откладывать приобретение на последний момент. Продолжаются онлайн-продажи, кассы стадиона "Локомотив" вновь откроются в субботу в 10 часов. Развлекательная программа для зрителей начнется за два с половиной часа до матча в 14:00", - сказали в пресс-службе "Локомотива".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.