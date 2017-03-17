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На матч "Локомотив" - "Спартак" уже продано более 25 тысяч билетов

На матч чемпионата России между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" продано более 25 тысяч билетов, сообщает ТАСС.

"По положению на 19:00 (мск) 17 марта продано более 25 тысяч билетов на матч "Локомотив" - "Спартак". Билетов осталось не так много, поэтому просим болельщиков не откладывать приобретение на последний момент. Продолжаются онлайн-продажи, кассы стадиона "Локомотив" вновь откроются в субботу в 10 часов. Развлекательная программа для зрителей начнется за два с половиной часа до матча в 14:00", - сказали в пресс-службе "Локомотива".
Теги: Локомотив Спартак
Сегодня, 21:11
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№11 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:57) #
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online

Зы: и это... My Webpage
Регистрация: 7.03.2016
№10 Написал: Хидя (Сегодня, 21:51) #
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online

вые..ут не снимая кальсон...Такая сегодня ситуация в лиге. Но Шпалыч решил показать геройство какое то перед игрой...Не уверен что это правильно....потом эти рваные кальсоны будут валяться у центрального круга как трофей победившей команды...Нах..я, спрашивается, на старости лет такие жертвы...
Регистрация: 13.03.2017
№9 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:50) #
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online

Цитата: maradona72
Цитата: мяч квадратный
паровозы опять будут цацать.
Сильно за них переживаешь?

чего мне переживать за приют для отбракованных поросей? куй на них.
Регистрация: 7.03.2016
№8 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 21:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А сколько билетов продано на Ишакярню?
Регистрация: 11.06.2016
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:49) #
  • +2
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online

Цитата: мяч квадратный
опять липовый пеналь в ворота локо назначат.

Пора уже. А то чемп закончится, и Спартак не пробьет ни разу с 11 м.

Цитата: мяч квадратный
паровозы опять будут цацать.

Сильно за них переживаешь?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:47) #
  • -3
  •  (5)
online

опять липовый пеналь в ворота локо назначат. и фол тянущий на КК на Миранчуке не заметят. мутко нынче за спартак. значит паровозы опять будут цацать.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не удивительно smirk


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№4 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oukb8071988
Завтра будем нахлобучивать Палыча


Не надо вот этого, Слав.. сглазить можно)


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№3 Написал: vlees^^ (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oukb8071988
Завтра будем нахлобучивать Палыча

Нет,проиграем,Вилков отработает как надо
Регистрация: 15.03.2017
№2 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:13) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Завтра будем нахлобучивать Палыча
Регистрация: 24.11.2008
№1 Написал: Sirius (Сегодня, 21:13) #
  • +1
  •  (7)

ща потекут реки.... голубых соплей...
Регистрация: 17.03.2017
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