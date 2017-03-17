Александр Григорян: это первая победа для меня как для тренера в Премьер-Лиге

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян поделился мнением о победе над "Оренбургом" (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.



"Я давно ждал эту победу, это первая победа для меня как для тренера в Премьер-Лиге. И я думаю, как говорил классик, лёд тронулся. Аяз Гулиев сыграл одну из ведущих ролей сегодня, и сама судьба его направила, потому что в стартовом составе должен был выходить Брызгалов, который получил травму, и я принял решение выпустить Аяза. Хотя, думаю, Гасанов, вышедший вместо Эззатоллахи по ходу игры, тоже сыграл великолепно. Какие эмоции сейчас в раздевалке? У нас сейчас будет лезгинка", — сказал Григорян в эфире телеканала "Наш футбол".