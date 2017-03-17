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Ринат Билялетдинов: болельщики "Локомотива" могут провоцировать Самедова в матче со "Спартаком"

Бывший главный тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов считает, что полузащитника "Спартака" Александра Самедова будут провоцировать болельщики "железнодорожников" в матче 20-го тура РФПЛ.

"От отдельных выкриков никто не застрахован - будут те, кто будут кричать в адрес Самедова гадости, такой уж менталитет, однако основная масса нормально отнесётся к игроку. Мне кажется все нормально воспримут, главное - не перейти грани. Самедов ни один год отдал "Локомотиву" и работал качественно, как и во всех предыдущих командах. Какие-то эмоции могут возобладать, но это у отдельных людей, надеюсь, что в массе этого не будет", - цитирует Билялетдинова ТАСС.
Теги: Локомотив Билялетдинов Р. Спартак
Вчера, 22:08
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7
(1)
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Игорь Казьмин
Александр устойчив психологически

А-га, как и все восточные люди. laughing


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: Сабака-бабака (Вчера, 23:24) #
  • 0
  •  (2)
online

чё?... девки будут провоцировать?!?!... как??....
Регистрация: 21.01.2016
№5 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:00) #
  • +1
  •  (3)

Александр устойчив психологически и думаю что если это будет то его это только больше мотивирует ... и Он покажет классную и результативную игру, удачи Саша, Все за тебя.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: Спартак Спартаков 111 (Вчера, 22:42) #
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  •  (4)

Самедов сделае результативное действие - передача или гол...
на остальное....................
........................
Регистрация: 17.03.2017
№3 Написал: мяч квадратный (Вчера, 22:35) #
  • -1
  •  (3)

Это ему наверное его сынок Данияр подсказал, что так будет. Уж ему ли этого не знать, после его знаменитых слов: Когда надо обыграть спартак ты просто выходишь и рвёшь этот спартак, (с)
после чего взял и перешёл в спартак.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: styh Советский Союз (Вчера, 22:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Iskander 2M
девки могут тока соснуть)))

Самокритично.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: Iskander 2M (Вчера, 22:28) #
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  •  (9)

девки могут тока соснуть)))
Регистрация: 12.03.2017
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