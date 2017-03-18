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Фанаты "Спартака" вывесили баннер в адрес канала BBC (фото)

Болельщики "Спартака" на матче с "Локомотивом" вывесили баннер в адрес британского канала BBC, недавно снявшего фильм о российских фанатах-хулиганах. На баннере аббревиатура BBC была расшифрована как "blah-blah channel".

Теги: Спартак Фото
Сегодня, 17:18
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4
(6)
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Цитата: ckorp
Цитата: Савелий
Вот это Молодцы!!!

Другие тоже могли бы поддержать акцию.

Логично, этих гоблинов уже Ростовскими пледами покрыли...))

Ну и еще не мешало бы. Показали бы единство болел меж собой. В Европе, увидят сто пудов.
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 17:25) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: ckorp
Цитата: Савелий
Вот это Молодцы!!!

Другие тоже могли бы поддержать акцию.

Логично, этих гоблинов уже Ростовскими пледами согрели...))
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:23) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Вот это Молодцы!!!

Другие тоже могли бы поддержать акцию.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 17:20) #
  • +4
  •  (6)
online

Вот это Молодцы!!!
Регистрация: 28.12.2015
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