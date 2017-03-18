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Сергей Кузнецов: сродни ли чуду победа "Томи" над "Амкаром"? Наверное, да
Полузащитник «Томи» Сергей Кузнецов, ставший автором победного мяча в матче 20-го тура чемпионата России с «Амкаром» (1:0), отметил, что пермяки действовали незатейливо, а также похвалил своих молодых партнеров.
– Победа над «Амкаром» в нынешней ситуация для «Томи» сродни чуду?
– Наверное, да. После двух первых матчей нас похоронили, не знаю где. От этой победы всем по чуть-чуть досталось, в том числе нашим болельщикам, которые верили в команду. Игра? Она получилась примитивная, конечно. Рано забили – и сели. «Амкар» давил, но это был навал, все незатейливо. Ничего серьезного гости не создали. У нас же имелись возможности для контратак – могли бы их использовать, будь ребята поопытнее. Молодежь пока еще теряется в простых ситуациях.
– Уже раздаются голоса, что пермяки не настроились после победы над «Зенитом»…
– Это их проблемы. ЦСКА вот нас дооценил.
– Вы в числе оставшейся в команде группы опытных футболистов, видимо, являетесь помощником Валерия Петракова в работе с молодежью?
– Естественно, они смотрят на нас, что-то перенимают. Молодцы, бьются. Против «Амкара» старались доигрывать моменты, а не как в прошлых матчах, когда, возможно, вышли показать себя. Это уже была игра на результат. Тем не менее никакой эйфории в раздевалке не было – мне кажется, никто еще не понял, что произошло.
– У вас самого желания покинуть «Томь» не было? Или причина в том, что зимой вы залечивали травму?
– Да, мне сделали операцию. Надо было восстановиться, чем, собственно, еще и занимаюсь. Планы на будущее? Пока никаких, надо достойно доиграть этот сезон, - сказал Кузнецов в интервью Sportbox
– Победа над «Амкаром» в нынешней ситуация для «Томи» сродни чуду?
– Наверное, да. После двух первых матчей нас похоронили, не знаю где. От этой победы всем по чуть-чуть досталось, в том числе нашим болельщикам, которые верили в команду. Игра? Она получилась примитивная, конечно. Рано забили – и сели. «Амкар» давил, но это был навал, все незатейливо. Ничего серьезного гости не создали. У нас же имелись возможности для контратак – могли бы их использовать, будь ребята поопытнее. Молодежь пока еще теряется в простых ситуациях.
– Уже раздаются голоса, что пермяки не настроились после победы над «Зенитом»…
– Это их проблемы. ЦСКА вот нас дооценил.
– Вы в числе оставшейся в команде группы опытных футболистов, видимо, являетесь помощником Валерия Петракова в работе с молодежью?
– Естественно, они смотрят на нас, что-то перенимают. Молодцы, бьются. Против «Амкара» старались доигрывать моменты, а не как в прошлых матчах, когда, возможно, вышли показать себя. Это уже была игра на результат. Тем не менее никакой эйфории в раздевалке не было – мне кажется, никто еще не понял, что произошло.
– У вас самого желания покинуть «Томь» не было? Или причина в том, что зимой вы залечивали травму?
– Да, мне сделали операцию. Надо было восстановиться, чем, собственно, еще и занимаюсь. Планы на будущее? Пока никаких, надо достойно доиграть этот сезон, - сказал Кузнецов в интервью Sportbox
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