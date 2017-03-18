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Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин после ничьей со "Спартаком" (1:1) отметил кадровые проблемы своей команды, но был порадован атмосферой матча.

- Вы довольны игрой команды и результатом?

- Очень доволен тем, что команды показали хороший боевой спектакль и отблагодарили большое количество людей, которые заполнили наш стадион. Наверное, это самое главное. Мы сегодня могли проиграть, могли и выиграть. Наверное, ничья закономерна. Какие у нас проблемы? Чорлука получил травму, первый раз после паузы играл Тарасов, которого тоже нужно было менять где-то в перерыве. Не хватало сил, полутравмированный Денисов провел всю игру. Эти нюансы лимитировали нас в плане замен. У нас обязательно должен был выйти Майкон, Баринов, напрашивалась третья замена. Её нам сделать не удалось, поэтому во втором тайме "Спартак" перехватил инициативу и забил.

- Сегодня, в отличие от многих матчей, не сработали стандарты, хотя их было много. Как считаете, почему так получилось?

- Мы слабо сыграли на стандартах. Были не очень хорошие подачи, да и борьба внутри штрафной не была агрессивной, хотя многие наши игроки превосходили спартаковцев в росте.

- Сейчас перерыв на матчи сборных - это благо или проблема?

- Благо, потому что неожиданно оказалось много травмированных игроков, - сказал Сёмин в эфире "Матч-ТВ".
Сегодня, 19:04
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(1)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dryhnozaurus
Юрий Палыч, верной дорогой идём. К зиме, похоже, ждать именно того) Ох, дождемся ведь.
Жаль, что сегодня не выиграли, но хорошо что не проиграли. Нормально.

Дай то Бог. Удачи наи Паровозам.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 19:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Юрий Палыч, верной дорогой идём. К зиме, похоже, ждать именно того) Ох, дождемся ведь.
Жаль, что сегодня не выиграли, но хорошо что не проиграли. Нормально.
Регистрация: 12.06.2016
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально Юр Палыч, нормально. Спасибо за игру.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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