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Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин после ничьей со "Спартаком" (1:1) отметил кадровые проблемы своей команды, но был порадован атмосферой матча.
- Вы довольны игрой команды и результатом?
- Очень доволен тем, что команды показали хороший боевой спектакль и отблагодарили большое количество людей, которые заполнили наш стадион. Наверное, это самое главное. Мы сегодня могли проиграть, могли и выиграть. Наверное, ничья закономерна. Какие у нас проблемы? Чорлука получил травму, первый раз после паузы играл Тарасов, которого тоже нужно было менять где-то в перерыве. Не хватало сил, полутравмированный Денисов провел всю игру. Эти нюансы лимитировали нас в плане замен. У нас обязательно должен был выйти Майкон, Баринов, напрашивалась третья замена. Её нам сделать не удалось, поэтому во втором тайме "Спартак" перехватил инициативу и забил.
- Сегодня, в отличие от многих матчей, не сработали стандарты, хотя их было много. Как считаете, почему так получилось?
- Мы слабо сыграли на стандартах. Были не очень хорошие подачи, да и борьба внутри штрафной не была агрессивной, хотя многие наши игроки превосходили спартаковцев в росте.
- Сейчас перерыв на матчи сборных - это благо или проблема?
- Благо, потому что неожиданно оказалось много травмированных игроков, - сказал Сёмин в эфире "Матч-ТВ".
- Вы довольны игрой команды и результатом?
- Очень доволен тем, что команды показали хороший боевой спектакль и отблагодарили большое количество людей, которые заполнили наш стадион. Наверное, это самое главное. Мы сегодня могли проиграть, могли и выиграть. Наверное, ничья закономерна. Какие у нас проблемы? Чорлука получил травму, первый раз после паузы играл Тарасов, которого тоже нужно было менять где-то в перерыве. Не хватало сил, полутравмированный Денисов провел всю игру. Эти нюансы лимитировали нас в плане замен. У нас обязательно должен был выйти Майкон, Баринов, напрашивалась третья замена. Её нам сделать не удалось, поэтому во втором тайме "Спартак" перехватил инициативу и забил.
- Сегодня, в отличие от многих матчей, не сработали стандарты, хотя их было много. Как считаете, почему так получилось?
- Мы слабо сыграли на стандартах. Были не очень хорошие подачи, да и борьба внутри штрафной не была агрессивной, хотя многие наши игроки превосходили спартаковцев в росте.
- Сейчас перерыв на матчи сборных - это благо или проблема?
- Благо, потому что неожиданно оказалось много травмированных игроков, - сказал Сёмин в эфире "Матч-ТВ".
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