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Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей (3)
Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей (3)
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Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
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Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
Леонид Федун: к сожалению, потеряли очки, но игра хорошая
Владелец "Спартака" Леонид Федун положительно оценил качество игры с "Локомотивом" (1:1).
– К сожалению, потеряли очки, но игра хорошая, – цитирует Федуна "СЭ".
– К сожалению, потеряли очки, но игра хорошая, – цитирует Федуна "СЭ".
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