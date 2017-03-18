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Леонид Федун: к сожалению, потеряли очки, но игра хорошая

Владелец "Спартака" Леонид Федун положительно оценил качество игры с "Локомотивом" (1:1).

– К сожалению, потеряли очки, но игра хорошая, – цитирует Федуна "СЭ".
Сегодня, 19:21
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