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Анатолий Мещеряков: "Зенит" обещал игрокам по 30 тысяч евро за победу над "Спартаком"? Это смешно

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков посмеялся над сообщениями о том, что «Зенит» пообещал каждому игроку команды по 30 тысяч евро за победу над «Спартаком»

– Прежде всего, понравилась самоотдача игроков. Видно, что формируется тот состав, который будет постоянно играть. Сказался уход во втором тайме Чорлуки, без него не так просто пришлось. В целом, вопросов к игрокам не осталось, – приводит слова Мещерякова сайт "Матч-ТВ". – Стимулирование «Локомотива» «Зенитом»? С удивлением прочел об этом. Как бы помягче сказать, футбол – такая игра, в которой это не требуется. История, что кто-то стимулирует наших игроков, для меня просто смешна.
Теги: Мещеряков Локомотив Зенит Спартак
Сегодня, 19:27
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28
(5)
№28 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sumrak
Виктор 88-20,
витек ты с тренировки вернулся.....? решил дать X-Box остыть немного...?

Нарик и задрот. Ты мне поведал о своей жизни...

Цитата: Sumrak
Цитата: капля никотина
Витька такой - cyка, опасный.

эт да... помню он рассказывал... что сам мортал комбат до конца прошёл....

А за свои слова ответишь п/из/д/абол? Или вы там все одним пальцем деланы!#


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№27 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:04) #
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online

Цитата: Виктор 88-20
Вот хохма будет если вы чемпионство не возьмете)))

а в чём хохма?
Регистрация: 7.12.2016
№26 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 20:42) #
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Цитата: Смотрящий
Макар, дай левольверт! Дай, пока сердце горит!! (с) smile


Вот -вот .Все пули так бы и покидал ему в зевало )))
Регистрация: 25.02.2017
№25 Написал: дин провинция (Сегодня, 20:41) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
Весь наш футбол -- сплошной смех..


--------------------
Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№24 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: М.Нагульнов
Цитата: Виктор 88-20
Ты хоть голову включи,


Голову бы тебе надо включить , если до тебя не доходит , что коммент явно не спартаковца .Уверен , что и ник мой тебе ни о чем не говорит , дитя поколения пепси )))


Макар, дай левольверт! Дай, пока сердце горит!! (с) smile


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№23 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 20:30) #
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Цитата: М.Нагульнов
Заниту с таким предложением надо обращаться к РОСТОВУ .Мужикам три месяца зарплату не платят .И деньги уж точно не будут на ветер выброшены .Решим вопрос ))))

А что не платят? Когда не платят денег,это не мужики,а терпилы.
Регистрация: 24.11.2016
№22 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:24) #
  • +1
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Цитата: Sumrak
что сам мортал комбат до конца прошёл...

Прошел насквозь - до мортал бригадира. Сейчас прилаживает звезды на майку-алкоголичку. И аксельбанты на соски.
Регистрация: 3.03.2007
№21 Написал: Sumrak (Сегодня, 20:21) #
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  •  (3)
online

Цитата: капля никотина
Витька такой - cyка, опасный.

эт да... помню он рассказывал... что сам мортал комбат до конца прошёл....
Регистрация: 18.03.2017
№20 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 20:19) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
Вот хохма будет если вы чемпионство не возьмете)))

Не будет, не беспокойся. Вот если вы и завтра обосретесь-вот это хохма...


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№19 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:15) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Sumrak
витек ты с тренировки вернулся.....? решил дать X-Box остыть немного...?

Ты осторожнее, а то ща Витька кинет лоу-кик - прямо через экран - сухой, потрескавшейся, стариковской пяткой.

Еще добавит костылем, чтоб неповадно было.

Витька такой - cyка, опасный.
Регистрация: 3.03.2007
№18 Написал: Sumrak (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (5)
online

Виктор 88-20,
витек ты с тренировки вернулся.....? решил дать X-Box остыть немного...?
Регистрация: 18.03.2017
№17 Написал: шаурма с кониной (Сегодня, 20:12) #
  • -2
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гавноеды
Регистрация: 18.03.2017
№16 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:12) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sumrak
Цитата: М.Нагульнов
Цитата: Виктор 88-20
Ты хоть голову включи,


Голову бы тебе надо включить , если до тебя не доходит , что коммент явно не спартаковца .Уверен , что и ник мой тебе ни о чем не говорит , дитя поколения пепси )))

не обижай витька.... ща он синенькую таблеточку выпьет... его и отпустит... а если ещё и розовенькой все это дело закрепит... совсем хорошо будет...

Бросай наркотики! Займись спортом!! Не будь быдлом!!

Цитата: 4 звезды
обделались, терь смейтесь вместе с нами smile

Вы как сыграли в ничью так и могли влететь! Вот хохма будет если вы чемпионство не возьмете)))


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№15 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 20:09) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: капля никотина
Теперь смешно - раз все равно не выиграли.

Бедный Ари - ведь он так любит эти деньги и сделал просто все...


Бедный Ари... и богатые люди сайта
Регистрация: 17.03.2008
№14 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
настроились как и все на СПАРТАК,а дальше как обычнно размазня


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№13 Написал: Sumrak (Сегодня, 20:00) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: М.Нагульнов
Цитата: Виктор 88-20
Ты хоть голову включи,


Голову бы тебе надо включить , если до тебя не доходит , что коммент явно не спартаковца .Уверен , что и ник мой тебе ни о чем не говорит , дитя поколения пепси )))

не обижай витька.... ща он синенькую таблеточку выпьет... его и отпустит... а если ещё и розовенькой все это дело закрепит... совсем хорошо будет...
Регистрация: 18.03.2017
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (9)

Смешно? А что, больше обещали?! laughing


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№11 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 19:56) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Виктор 88-20
Ты хоть голову включи,


Голову бы тебе надо включить , если до тебя не доходит , что коммент явно не спартаковца .Уверен , что и ник мой тебе ни о чем не говорит , дитя поколения пепси )))
Регистрация: 25.02.2017
№10 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:47) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Виктор 88-20,
Учитывая, что 90% футбольной журналистики это свиные глоры ничего удивительного в таком вбросе нет.
Регистрация: 3.06.2014
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:47) #
  • -3
  •  (7)
online

обделались, терь смейтесь вместе с нами smile
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:44) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: М.Нагульнов
Заниту с таким предложением надо обращаться к РОСТОВУ .Мужикам три месяца зарплату не платят .И деньги уж точно не будут на ветер выброшены .Решим вопрос ))))

Ну погоди будете вы с ними играть и ваши пиарщики свиные еще ни такое напишут!!!!!
Ты хоть голову включи, или напряги последнею извилину!!! Локомотив, самостоятельный обеспеченый клуб, топ-клуб России, который и без Зенита может заплатить в легкую эту 30-ку!!! А кому эта гадасть в пользу!? Конечно же лидеру нашего чемпионата, спортогу!! Так, что куево вы делаете, не верит Ваше руко-во в Вашу команду... поэтому и с судьями работают и вбросы в СМИ такие пускают, бумеранг скоро найдет свою цель!!!


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№7 Написал: seryu Москва (Сегодня, 19:42) #
  • +3
  •  (11)

Бомжи киданули Локо, open_mouth вместо тридцатки евро,
положили пятнашку, да и то рублями, мятыми, грязными. confounded
Пришлось играть вничью. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 17.03.2009
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:38) #
  • -1
  •  (11)

Теперь смешно - раз все равно не выиграли.

Бедный Ари - ведь он так любит эти деньги и сделал просто все...
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (8)

Заниту с таким предложением надо обращаться к РОСТОВУ .Мужикам три месяца зарплату не платят .И деньги уж точно не будут на ветер выброшены .Решим вопрос ))))
Регистрация: 25.02.2017
№4 Написал: Канада (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Анатолий Мещеряков: "Зенит" обещал игрокам по 30 тысяч евро за победу над "Спартаком"? Это смешно
Деньгисов:" Да я... вашу..., да на буй ....за такие шутки............- чего мы зря по пузырю лупили!!?")


--------------------
Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№3 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 19:32) #
  • -2
  •  (16)

Свиньи насвинячили.
Регистрация: 24.11.2016
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 19:32) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Золотые Слова....
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:29) #
  • -4
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
По мне так это свиной вброс в СМИ. Не иначе


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
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