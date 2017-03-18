Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:01
Юрий Сёмин: Янбаев и Пейчинович остались в запасе, потому что мне не понравилось, как они сыграли с "Краснодаром" (1)
Юрий Сёмин: Янбаев и Пейчинович остались в запасе, потому что мне не понравилось, как они сыграли с "Краснодаром" (1)
20:02
"Челси" выиграл у "Стока" благодаря голу Кэйхилла на 87-й минуте, "Лестер" одержал 4-ю победу подряд (3)
"Челси" выиграл у "Стока" благодаря голу Кэйхилла на 87-й минуте, "Лестер" одержал 4-ю победу подряд (3)
19:27
Анатолий Мещеряков: "Зенит" обещал игрокам по 30 тысяч евро за победу над "Спартаком"? Это смешно (28)
Анатолий Мещеряков: "Зенит" обещал игрокам по 30 тысяч евро за победу над "Спартаком"? Это смешно (28)
19:04
Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей (6)
Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей (6)
17:52
Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
14:37
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
Анатолий Мещеряков: "Зенит" обещал игрокам по 30 тысяч евро за победу над "Спартаком"? Это смешно
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков посмеялся над сообщениями о том, что «Зенит» пообещал каждому игроку команды по 30 тысяч евро за победу над «Спартаком»
– Прежде всего, понравилась самоотдача игроков. Видно, что формируется тот состав, который будет постоянно играть. Сказался уход во втором тайме Чорлуки, без него не так просто пришлось. В целом, вопросов к игрокам не осталось, – приводит слова Мещерякова сайт "Матч-ТВ". – Стимулирование «Локомотива» «Зенитом»? С удивлением прочел об этом. Как бы помягче сказать, футбол – такая игра, в которой это не требуется. История, что кто-то стимулирует наших игроков, для меня просто смешна.
– Прежде всего, понравилась самоотдача игроков. Видно, что формируется тот состав, который будет постоянно играть. Сказался уход во втором тайме Чорлуки, без него не так просто пришлось. В целом, вопросов к игрокам не осталось, – приводит слова Мещерякова сайт "Матч-ТВ". – Стимулирование «Локомотива» «Зенитом»? С удивлением прочел об этом. Как бы помягче сказать, футбол – такая игра, в которой это не требуется. История, что кто-то стимулирует наших игроков, для меня просто смешна.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.