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Ари: забить "Спартаку" приятно вдвойне

Бразильский форвард Ари «Локомотива» поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (1:1) в 20-м туре премьер-лиги.

- Ты забил «Спартаку» седьмой гол в семи матчах. Как ты это делаешь?

- Всегда приятно забивать большим командам. «Спартак» - одна из них. У меня остались хорошие впечатления от проведенного в этой команде времени. Так что забить приятнее двойне. К тому же я хорошо знаю манеру игры спартаковских защитников. Знаю, какую позицию занимать при атаке. У меня был еще один момент. Если бы удачнее обработал мяч, оформил бы дубль.

- Какие эмоции оставила эта ничья?

- Я немного расстроен. Все-таки мы вели в счете и упустили победу. Но «Спартак» - добротная команда, которая по праву идет первой. Думаю, ничья – справедливый результат.

- Что случилось в эпизоде с желтой карточкой?

- До этого в аналогичных моментах судья не показывал карточки. Был игровой эпизод, в котором я случайно отмахнулся. Теперь пропущу следующий матч.

- Ощущаешь, как хорошо относятся к тебе болельщики?

- Конечно. Отношение болельщиков и теплый прием в команде сыграли свою роль и дали мне правильный заряд энергии.

- После гола ты побежал к скамейке запасных.

- Перед матчем шутили, что если я забью, то должен поздравить Майкона и Фарфана. Мы очень много времени проводим вместе. Также хотел бы посвятить гол Дмитрию Тарасову, который отметил 30-летие, - цитирует Ари пресс-служба "Локомотива"
Теги: Ари Спартак Локомотив
Сегодня, 19:39
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14
(0)
№14 Написал: villi.viter Беларусь (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Реброву - как то не очень. Кутепову - спустись с небес. Ари - без претензий, с уважением.
Регистрация: 8.06.2012
№13 Написал: ачуда (Сегодня, 20:46) #
  • +1
  •  (1)

Красивый гол под зевок Кутепова и неуклюжем прыжке в пустоту Реброва. Когда Каррера поставит Селихова в рамку вместо этого с больной психикой даже не знаю как назвать ....................
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: mospar
Как и говорил Карпин 2-3 матча проводит на уровне, потом отдых и расслабуха.

Теперь забудьте про него до конца чемпионата. Серьезно. Это все.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: mospar (Сегодня, 20:28) #
  • +1
  •  (1)

Как и говорил Карпин 2-3 матча проводит на уровне, потом отдых и расслабуха.
Регистрация: 20.05.2016
№10 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 20:14) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vasja
Молодец порадовал.

Чем? Вы на что-то надеетесь? laughing


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:10) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: vasja
Молодец порадовал.

Чего творится - уже и негру питерский подcacывает. При том что совершенно чужому игроку.

Готовятся принять в свои ряды никак какого уголька??? Пока что на сторонних тренируются??? Газпром у челяди чухляндской вырабатывает новые рефлексы???
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:09) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: Boss52
. А чем эта игра для него особенная? Он ведь в Спартаке до этого, по-моему, не играл.


По моему только против Спартака все команды до единого играют как последний в жизни!

А чем Спартак , так уникален? Когда эта команда побеждала в ЧР последний раз многие игроки (и Игнатьев в т.ч.) еще не играли.
Регистрация: 29.11.2014
№7 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:06) #
  • -5
  •  (7)
online

чмо
Регистрация: 6.02.2017
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vasja
Молодец порадовал.


голубая очевидность,
его в Питере называют капитаном )))
а в Спартаке он был прости...туткой


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:04) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Boss52
. А чем эта игра для него особенная? Он ведь в Спартаке до этого, по-моему, не играл.


По моему только против Спартака все команды до единого играют как последний в жизни!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:02) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: Boss52
Меня на самом деле очень удивил Игнатьев.

Думаешь он рвет жилы так же как сегодня в каждой игре? Сомневаюсь.


Не знаю. А чем эта игра для него особенная? Он ведь в Спартаке до этого, по-моему, не играл.
Регистрация: 29.11.2014
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:54) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Boss52
Меня на самом деле очень удивил Игнатьев.

Думаешь он рвет жилы так же как сегодня в каждой игре? Сомневаюсь.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Меня на самом деле очень удивил Игнатьев. В т.ч. и в плане возможного использования в сборной. Все игроки, которых задействовал Черчесов на этом месте (Самедов, Ерохин, Кокорин и т..д.), смотрелись значительно хуже.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 19:41) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец порадовал.
Регистрация: 22.03.2014
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