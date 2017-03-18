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Ари: забить "Спартаку" приятно вдвойне
Бразильский форвард Ари «Локомотива» поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (1:1) в 20-м туре премьер-лиги.
- Ты забил «Спартаку» седьмой гол в семи матчах. Как ты это делаешь?
- Всегда приятно забивать большим командам. «Спартак» - одна из них. У меня остались хорошие впечатления от проведенного в этой команде времени. Так что забить приятнее двойне. К тому же я хорошо знаю манеру игры спартаковских защитников. Знаю, какую позицию занимать при атаке. У меня был еще один момент. Если бы удачнее обработал мяч, оформил бы дубль.
- Какие эмоции оставила эта ничья?
- Я немного расстроен. Все-таки мы вели в счете и упустили победу. Но «Спартак» - добротная команда, которая по праву идет первой. Думаю, ничья – справедливый результат.
- Что случилось в эпизоде с желтой карточкой?
- До этого в аналогичных моментах судья не показывал карточки. Был игровой эпизод, в котором я случайно отмахнулся. Теперь пропущу следующий матч.
- Ощущаешь, как хорошо относятся к тебе болельщики?
- Конечно. Отношение болельщиков и теплый прием в команде сыграли свою роль и дали мне правильный заряд энергии.
- После гола ты побежал к скамейке запасных.
- Перед матчем шутили, что если я забью, то должен поздравить Майкона и Фарфана. Мы очень много времени проводим вместе. Также хотел бы посвятить гол Дмитрию Тарасову, который отметил 30-летие, - цитирует Ари пресс-служба "Локомотива"
- Ты забил «Спартаку» седьмой гол в семи матчах. Как ты это делаешь?
- Всегда приятно забивать большим командам. «Спартак» - одна из них. У меня остались хорошие впечатления от проведенного в этой команде времени. Так что забить приятнее двойне. К тому же я хорошо знаю манеру игры спартаковских защитников. Знаю, какую позицию занимать при атаке. У меня был еще один момент. Если бы удачнее обработал мяч, оформил бы дубль.
- Какие эмоции оставила эта ничья?
- Я немного расстроен. Все-таки мы вели в счете и упустили победу. Но «Спартак» - добротная команда, которая по праву идет первой. Думаю, ничья – справедливый результат.
- Что случилось в эпизоде с желтой карточкой?
- До этого в аналогичных моментах судья не показывал карточки. Был игровой эпизод, в котором я случайно отмахнулся. Теперь пропущу следующий матч.
- Ощущаешь, как хорошо относятся к тебе болельщики?
- Конечно. Отношение болельщиков и теплый прием в команде сыграли свою роль и дали мне правильный заряд энергии.
- После гола ты побежал к скамейке запасных.
- Перед матчем шутили, что если я забью, то должен поздравить Майкона и Фарфана. Мы очень много времени проводим вместе. Также хотел бы посвятить гол Дмитрию Тарасову, который отметил 30-летие, - цитирует Ари пресс-служба "Локомотива"
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