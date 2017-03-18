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Ари: что могу передать Федуну? Надеюсь, буду забивать в играх с его командой

Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал ничью в домашнем матче 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1) и рассказал, почему не праздновал гол в ворота своей бывшей команды. Форвард выступал за красно-белых с 2010 по 2013 год.

«Хотелось бы праздновать победу, но произошло так, как произошло, но я счастлив и такому результату. К тому же я забил. Не хотел праздновать свой гол, потому что сильно уважаю болельщиков «Спартака». Они по-доброму ко мне относятся. Но на базе я много времени провёл с Майконом и Фарфаном, поэтому, когда я забил, хотел поделиться радостью с ними.

Если честно, то перед матчем было предчувствие, что забью. Всегда приятно забивать большим командам. «Спартак» — одна из таких. Но для меня главное помочь команде. Поэтому смешанные чувства: забил, но победить не удалось. У меня был ещё момент, когда я неудачно обработал мяч. Если бы я сыграл лучше, это был бы голевой момент. В любом случае ничья с лидером чемпионата – хороший результат.

Были ли у арбитра основания поставить пенальти после моих падений в штрафной? В первом эпизоде, думаю, пенальти не было, а вот во втором – одиннадцатиметровый был. Меня держали за майку. Нужно ещё раз посмотреть повтор.

Что могу передать Федуну, который был на матче? Лично с ним я не знаком. Но могу передать, что буду надеяться на то, что ещё буду забивать в играх с его командой», — передаёт слова Ари «Чемпионат».
Теги: Ари Спартак Локомотив
Сегодня, 20:49
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(1)
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:13) #
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online

Всегда считал, что игрок может сказать нечто сопернику, но никак не владельцу противоположной команды... Хороший футболист, зачем портить имидж...?
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 21:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мелкая мразота...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№5 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 21:05) #
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online

мля гол забил теперь петушится
Регистрация: 6.02.2017
№4 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 21:05) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Но, надо признать, в играх с нами регулярно пакостит. Не празнует... Как в том анекдоте: *бу и плачу...
Имеет право быть. Но, пусть играет за других, в Спартаке не феерил.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№3 Написал: ачуда (Сегодня, 21:04) #
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В следующей команде тоже попытаюсь забить КБ.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 20:58) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тебе это не поможет. Не фраерись, хлопчик-вы не выиграли.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:54) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
лысый, блеа, пофеерит, в лучшем случае до конца сезона, до подписания контракта, потом как обычно. будет кататься по полю ленивым шариком, пока не присядет на скамейку.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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