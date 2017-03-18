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Ари: что могу передать Федуну? Надеюсь, буду забивать в играх с его командой
Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал ничью в домашнем матче 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1) и рассказал, почему не праздновал гол в ворота своей бывшей команды. Форвард выступал за красно-белых с 2010 по 2013 год.
«Хотелось бы праздновать победу, но произошло так, как произошло, но я счастлив и такому результату. К тому же я забил. Не хотел праздновать свой гол, потому что сильно уважаю болельщиков «Спартака». Они по-доброму ко мне относятся. Но на базе я много времени провёл с Майконом и Фарфаном, поэтому, когда я забил, хотел поделиться радостью с ними.
Если честно, то перед матчем было предчувствие, что забью. Всегда приятно забивать большим командам. «Спартак» — одна из таких. Но для меня главное помочь команде. Поэтому смешанные чувства: забил, но победить не удалось. У меня был ещё момент, когда я неудачно обработал мяч. Если бы я сыграл лучше, это был бы голевой момент. В любом случае ничья с лидером чемпионата – хороший результат.
Были ли у арбитра основания поставить пенальти после моих падений в штрафной? В первом эпизоде, думаю, пенальти не было, а вот во втором – одиннадцатиметровый был. Меня держали за майку. Нужно ещё раз посмотреть повтор.
Что могу передать Федуну, который был на матче? Лично с ним я не знаком. Но могу передать, что буду надеяться на то, что ещё буду забивать в играх с его командой», — передаёт слова Ари «Чемпионат».
«Хотелось бы праздновать победу, но произошло так, как произошло, но я счастлив и такому результату. К тому же я забил. Не хотел праздновать свой гол, потому что сильно уважаю болельщиков «Спартака». Они по-доброму ко мне относятся. Но на базе я много времени провёл с Майконом и Фарфаном, поэтому, когда я забил, хотел поделиться радостью с ними.
Если честно, то перед матчем было предчувствие, что забью. Всегда приятно забивать большим командам. «Спартак» — одна из таких. Но для меня главное помочь команде. Поэтому смешанные чувства: забил, но победить не удалось. У меня был ещё момент, когда я неудачно обработал мяч. Если бы я сыграл лучше, это был бы голевой момент. В любом случае ничья с лидером чемпионата – хороший результат.
Были ли у арбитра основания поставить пенальти после моих падений в штрафной? В первом эпизоде, думаю, пенальти не было, а вот во втором – одиннадцатиметровый был. Меня держали за майку. Нужно ещё раз посмотреть повтор.
Что могу передать Федуну, который был на матче? Лично с ним я не знаком. Но могу передать, что буду надеяться на то, что ещё буду забивать в играх с его командой», — передаёт слова Ари «Чемпионат».
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