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Юрий Сёмин: Янбаев и Пейчинович остались в запасе, потому что мне не понравилось, как они сыграли с "Краснодаром"

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвел итоги матча со «Спартаком» (1:1) в 20-м туре премьер-лиги.

- Футболисты обеих команд поблагодарили болельщиков, которые заполнили стадион. Думаю, матч удался обеим командам. Победить мог и «Локомотив», и «Спартак». Конечно, мы серьезно ошиблись в эпизоде с пропущенным голом. На игру также повлияли неожиданные травмы. Получил повреждение Чорлука, так что пришлось перестраивать игру. На его позицию впервые сместился Кверквелия. Полутравмированным играл Денисов. Постоянно думал, менять его или нет. Первый матч после травмы провел Тарасов. Повреждение на тренировке получил Коломейцев. Приходилось реагировать на эти моменты.

- Что с Чорлукой?
- Скорее всего, растяжение.

- Рисковали, когда ставили в состав Тарасова?
- Риск был. Но у Дмитрия есть свои плюсы, которые были нужны нам в этом матче. Он хорошо играет перед защитниками при обороне.

- Как оцените игру Игнатьева?
- Влад провел выдающийся матч. Почему он, а не Янбаев? Мне не понравилось, как Ренат сыграл против «Краснодара». По той же причине в запасе остался Пейчинович.

- Понравилось, как сыграл Майкон?
- После его выхода мы провели несколько быстрых атак. Майкон всегда добавляет скорости. Он должен был создавать остроту в зоне, где играл Ещенко, который постоянно подключался к атакам. Планировали выпустить Маркеса раньше, но приходилось держать в голове ситуацию с травмированными.

- Почему так эмоционально отреагировали в эпизоде с заменой Тарасова?
- Перед этим повреждение получил Денисов. Я кричал арбитру, чтобы подождал. Пришлось отменять замену, - приводит слова Сёмина официальный сайт "Локомотива"
Теги: Семин Локомотив Спартак
Сегодня, 21:01
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:06) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Правильно. На поле должны играть те, кто более достоин.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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