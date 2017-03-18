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Александр Самедов: очень расстроен тем, что не удалось подобрать ногу и забить
Футболисты "Спартака" были ближе к победе в матче чемпионата России с "Локомотивом". Об этом ТАСС рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.
В субботу "Локомотив" дома сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1 в 20-м туре чемпионата России.
"Жалко, что не получилось победить. Считаю, что мы были ближе к победе, чем соперник. У нас были отличные моменты, у меня был хороший момент, но, к сожалению, не смог подобрать ногу и хорошо пробить. Очень расстроен тем, что забить не получилось. После матча скорее присутствует неудовлетворенность результатом", - сказал Самедов.
В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Уфой" 1 апреля, "Спартак" на два дня позже на домашнем стадионе примет "Оренбург".
В субботу "Локомотив" дома сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1 в 20-м туре чемпионата России.
"Жалко, что не получилось победить. Считаю, что мы были ближе к победе, чем соперник. У нас были отличные моменты, у меня был хороший момент, но, к сожалению, не смог подобрать ногу и хорошо пробить. Очень расстроен тем, что забить не получилось. После матча скорее присутствует неудовлетворенность результатом", - сказал Самедов.
В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Уфой" 1 апреля, "Спартак" на два дня позже на домашнем стадионе примет "Оренбург".
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