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Александр Самедов: очень расстроен тем, что не удалось подобрать ногу и забить

Футболисты "Спартака" были ближе к победе в матче чемпионата России с "Локомотивом". Об этом ТАСС рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.

В субботу "Локомотив" дома сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1 в 20-м туре чемпионата России.

"Жалко, что не получилось победить. Считаю, что мы были ближе к победе, чем соперник. У нас были отличные моменты, у меня был хороший момент, но, к сожалению, не смог подобрать ногу и хорошо пробить. Очень расстроен тем, что забить не получилось. После матча скорее присутствует неудовлетворенность результатом", - сказал Самедов.

В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Уфой" 1 апреля, "Спартак" на два дня позже на домашнем стадионе примет "Оренбург".
Теги: Самедов Спартак Локомотив
Сегодня, 22:13
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(1)
№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:28) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
парни бились,а это главное


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Владимирович
Да проехали. Бились до последней секунду, впрочем, как и соперник, а это главное.

главное чтобы и дальше так бились...)
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 22:18) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да проехали. Бились до последней секунды, впрочем, как и соперник, отдадим должное, а это главное. За это многое простится и многое спросится в дальнейшем. У Оренбурга выиграйте. Степ бай степ.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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