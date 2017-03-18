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"Спартак": видимо, в этом сезоне судьи решили не давать нам 11-метровые
Пресс-служба «Спартака», который ещё не бил пенальти в текущем сезоне Премьер-лиги, осталась недовольна решением арбитра Михаила Вилкова не назначать 11-метровый в ворота "Локомотива" в эпизоде с падением Зе Луиша в 1-м тайме.
«В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист «Локомотива» откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом. Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары», — говорится в отчёте, опубликованном на официльном сайте клуба.
«В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист «Локомотива» откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом. Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары», — говорится в отчёте, опубликованном на официльном сайте клуба.
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