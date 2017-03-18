Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Спартак": видимо, в этом сезоне судьи решили не давать нам 11-метровые

Пресс-служба «Спартака», который ещё не бил пенальти в текущем сезоне Премьер-лиги, осталась недовольна решением арбитра Михаила Вилкова не назначать 11-метровый в ворота "Локомотива" в эпизоде с падением Зе Луиша в 1-м тайме.

«В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист «Локомотива» откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом. Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары», — говорится в отчёте, опубликованном на официльном сайте клуба.
Теги: Спартак Вилков Локомотив
Сегодня, 22:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.