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"Спартак": судьи, видимо, в этом сезоне решили не давать нам пенальти

Пресс-служба "Спартака" заявила, что в матче 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1) главный судья Михаил Вилков должен был назначить пенальти в ворота хозяев.

"В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист "Локомотива" откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом.

Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне РФПЛ красно-белые ни разу не били пенальти.
Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 12:13
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№43 Написал: CSKA-11 (Сегодня, 13:34) #
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online

Держи вора обычно громче всех сами воры кричат,нормальная тактика окуевших поросят!Все видели что бывает с главой департамента когда допускается серьезная ошибка НЕ в пользу спама!Но вот почему-то когда в пользу спама ошибаются,причем гораздо чаще и результативнее,почему-то все молчат.Значит тактика работает...Вот и снейчас, про пенальти на Ари ни где не слышно,а тут аж два раза в основные новости вделили!
Регистрация: 5.03.2017
№42 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 13:31) #
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online

чертовски приятно стать чемпионами не пробив ни одного пенальти.
Регистрация: 18.03.2017
№41 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:31) #
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online

хватит прошлогоднего липового пенаяля, придуманного судейкой в пользу спартака в черкизово. не каждый же год одно и то же. меру надо знать. а то ишь! привыкли, что им с локо судьи опять пеналь подарят.
Регистрация: 7.03.2016
№40 Написал: UnCut (Сегодня, 13:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Доктор Зло
на соколе

Под соколом. Обычным петухом - кем еще пернатое из Химок стать может. Да еще такое микроскопическое


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Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
№39 Написал: Доктор Зло (Сегодня, 13:21) #
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online

Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: Лукоморье
Цитата: maradona72
НО ДНЕМ И НОЧЬЮ ПИДОР ГНОЙНЫЙ
В ДУПЛО ЕБОШИТ ЕЛДАКОМ!

Шикарно.

Он в своем молдавском колхозе считается самый умный.

димаська... а кем ты считаешься... на соколе..?)
Регистрация: 19.03.2017
№38 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 13:19) #
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online

Цитата: Лукоморье
Цитата: maradona72
НО ДНЕМ И НОЧЬЮ ПИДОР ГНОЙНЫЙ
В ДУПЛО ЕБОШИТ ЕЛДАКОМ!

Шикарно.

Он в своем молдавском колхозе считается самый умный.
Регистрация: 15.05.2015
№37 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Судья мог поставить и туда и туда.Ари в начале матча остановили руками,хотя конечно и у Спартака был пендаль.Судья решил обойтись без них.Может и зря.Было бы интереснее,а кто то мог и не реализовать.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№36 Написал: UnCut (Сегодня, 13:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Вполне может статься, что это говорящее бревно из сруба избушки на курьих ножках..

На петушиных


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Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
№35 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 13:01) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
НО ДНЕМ И НОЧЬЮ ПИДОР ГНОЙНЫЙ
В ДУПЛО ЕБОШИТ ЕЛДАКОМ!

Шикарно.
Вовочка утром идет в спальню к родителям, но дерь заперта.
Вовочка смотрит в замочную скважину, там родители
занимаются любовью. С угрюмым видом он возвращается к себе:
- И эти люди!!! И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!!!


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№34 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:00) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: UnCut
Цитата: Пивовед
А Владимир Семёнович убедительно доказал, что Лукоморья больше нет.

Как видишь, еще не всех дубов на гробы попилили - этот выжил

Не факт..
Вполне может статься, что это говорящее бревно из сруба избушки на курьих ножках..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№33 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 13:00) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Одну и ту же новость, два раза выкинули, дебилы, блеать


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№32 Написал: Доктор Зло (Сегодня, 12:57) #
  • -3
  •  (11)
online

Blessing,
чухня отдохни... ушёл уже витька... ушёл...а ты все накуяриваешь сам с собою...
Регистрация: 19.03.2017
№31 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:57) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
Это для Вас дебилов!

Судя по количеству регулярных ошибок в слове Спартак эту новость повторили для тебя лично
Регистрация: 2.02.2012
№30 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:57) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Виктор 88-20
Это для Вас дебилов! Мы к мясу отношения не имеем! С какого куя нам нужно это?

Сочувствия нашего хотят, чтобы стенания и плачь не прошли мимо нашего внимания, на поддержку рассчитывают. Лично я вошёл в их незавидное положение, стараюсь всячески успокоить, пожалеть, как умею.....


Ненавидишь ФК Спартак Москва?
Видеть его не можешь, не хочешь и не желаешь?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№29 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:53) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Лукоморье
Как направо, так поёт,
Как налево, так загнёт анекдот. smirk

Голоса нет, а анекдоты сего кота дремучи и отстойны. Как и вся страна Лукоморье.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№28 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:52) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Виктор 88-20
Это для Вас дебилов! Мы к мясу отношения не имеем! С какого куя нам нужно это?

Сочувствия нашего хотят, чтобы стенания и плачь не прошли мимо нашего внимания, на поддержку рассчитывают. Лично я вошёл в их незавидное положение, стараюсь всячески успокоить, пожалеть, как умею.....


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№27 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Да и не нужны Спартаку пенальти. Обходились же до сих пор и неплохо обходились. А новость эту ещё раз 5 можно повторить, одного раза не хватило администрации срачсайта.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№26 Написал: UnCut (Сегодня, 12:50) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
только голубым львятам


"Шмекер! Драная кошка!" smile


--------------------
Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
№25 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:50) #
  • -1
  •  (5)
online

За пенальти не заплачено, поскупился Федун. Но все правильно., если резальт есть.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№24 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:50) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Трахтенберг заипал. не стоит уподобляться зенытикам, брал бы пример с Массимо. старик совсем умом слаб стал. чего Спартаку не хватает - так это грамотного пиарщика, а не старого заслуженного пердуна.


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№23 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 12:47) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да мы и так неплохо справляемся.


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№22 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:45) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей2010
Типо мы дебилы и нам надо прочитать текст дважды?


Зачем "типо" написал, себя не знаете.
У них выхода нет, вот и написали, чтобы хоть как то для вас донести позицию родного клуба.
Помогу вам, чтобы третий раз не выложили: пресс-служба спартака разделяет ваши опасения, так что, не переживайте.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:42) #
  • -2
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Из простора инета:

РЕВЕТ И СТОНЕТ ДУБ ОТСТОЙНЫЙ
ХОТЬ ЦЕПЬ ЗЛАТА НА ДУБЕ ТОМ,
НО ДНЕМ И НОЧЬЮ ПИДОР ГНОЙНЫЙ
В ДУПЛО ЕБОШИТ ЕЛДАКОМ!

ПОЙДЕТ НАПРАВО - ТАМ НАЛОЖИТ
НАЛЕВО - В КОРНИ ОТОЛЬЕТ
ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ,
ТАКОЙ ЖЕ РЕДКОСТНЫЙ УРОД!

ИЗБУШКУ ТАМ НА КУРЬИХ НОЖКАХ
НЕМНОГО РАКОМ НАКЛОНИВ
ИВАН ЦАРЕВИЧ ПОД ГОРМОШКУ
ХУЯРИТ В ВОДОСТОЧНЫЙ СЛИВ.

ТАМ НА НЕВИДАННЫХ ДОРОЖКАХ
ПОЛНО ОТШЛЕПКОВ ОТ ЗВЕРЕЙ,
ГУЛЯЮТ БЛЯДИ В БОСОНОЖКАХ
ЦЕНОЮ В ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ

ТАМ ЧЕРНОМОР СВОЮ МОРКОВКУ
СТРУЧИТ НА ПРОТЯЖЕНЬЕ ДНЯ,
А В НОЧЬ СОСУТ ДОВОЛЬНО ЛОВКО
ВСЕ ТРИДЦАТЬ ТРИ БОГАТЫРЯ.

ТАМ КОРОЛЕВИЧ МИМОХОДОМ
ПЕРДОЛИТ ГРОЗНОГО ЦАРЯ.
ТАМ В ОБЛАКАХ, ПЕРЕД НАРОДОМ
ЧЕРЕЗ ЛЕСА, ЧЕРЕЗ МОРЯ
КОЛДУН НЕСЕТ БОГАТЫРЯ
ВЦЕПИЛСЯ, ПИДОР, ПРЯМ В ЗАЛУПУ
И НЕ ОТПУСТИТ НИ ХУЯ!

В ТЕМНИЦЕ ТАМ ЦАРЕВНУ ПУЧИТ
А БУРЫЙ ВОЛК ЕЕ ТАМ ДРЮЧИТ
ТАМ СТУПУ С БАБОЮ ЯГОЙ
В ОЧКО СУВАЮТ ГОЛОВОЙ.

ТАМ ЦАРЬ КАЩЕЙ НАД ЗЛАТОМ ЧАХНЕТ
НЕ СРЕТ СОВСЕМ... И ПЛОХО ПАХНЕТ!
И Я ТАМ БЫЛ, Я ТАМ ДРОЧИЛ.
И ВИДЕЛ Я ТОТ ДУБ ОТСТОЙНЫЙ,
ПОД НИМ СИДЕЛ ТОТ ПИДОР ГНОЙНЫЙ,
И СКАЗКУ ЭТУ ГОВОРИЛ...


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№20 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:42) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
Цитата: Доктор Зло
Цитата: Алексей2010
Что это?
Типо мы дебилы и нам надо прочитать текст дважды?

неее... это для витька блясинга и протекая.... повторение мать учения....

Это для Вас дебилов! Мы к мясу отношения не имеем! С какого куя нам нужно это?

Еслиб не имели отношения не сидели бы на ветках наших!Что тут делаешь а?
Регистрация: 3.11.2016
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:41) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
Мы к мясу отношения не имеем


Конечно у вас с мясом ничего общего.

Вы имеете отношение к ассорти из плесени, гнили, порченных продуктов и использованной туалетной бумаги..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№18 Написал: Доктор Зло (Сегодня, 12:41) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: Виктор 88-20
С какого куя нам нужно это?

потому что вы дЭбилы... не спорь витька... а то санитара позову... хватит тут хулЮганить...

Цитата: UnCut
Цитата: Доктор Зло
баня-кремация...

У них на мыло аллергия

салом натрутся... у них теперь с этим проблем нет...))
Регистрация: 19.03.2017
№17 Написал: Nik1975 (Сегодня, 12:40) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Виктор 88-20
Цитата: Доктор Зло
Цитата: Алексей2010
Что это?
Типо мы дебилы и нам надо прочитать текст дважды?

неее... это для витька блясинга и протекая.... повторение мать учения....

Это для Вас дебилов! Мы к мясу отношения не имеем! С какого куя нам нужно это?

Вы это кто? питерские недоноски? smile
Регистрация: 8.03.2017
№16 Написал: UnCut (Сегодня, 12:39) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Доктор Зло
баня-кремация...

У них на мыло аллергия


--------------------
Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
№15 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Доктор Зло
Цитата: Алексей2010
Что это?
Типо мы дебилы и нам надо прочитать текст дважды?

неее... это для витька блясинга и протекая.... повторение мать учения....

Это для Вас дебилов! Мы к мясу отношения не имеем! С какого куя нам нужно это?


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Цитата: Пивовед
А Владимир Семёнович убедительно доказал, что Лукоморья больше нет.

Здесь и вправду ходит кот,
Как направо, так поёт,
Как налево, так загнёт анекдот. smirk


Тридцать три же мужика
Не желают знать сынка.
Пусть считается пока Сын полка.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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