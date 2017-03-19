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"Спартак": судьи, видимо, в этом сезоне решили не давать нам пенальти
Пресс-служба "Спартака" заявила, что в матче 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1) главный судья Михаил Вилков должен был назначить пенальти в ворота хозяев.
"В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист "Локомотива" откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом.
Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
В нынешнем сезоне РФПЛ красно-белые ни разу не били пенальти.
"В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист "Локомотива" откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом.
Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
В нынешнем сезоне РФПЛ красно-белые ни разу не били пенальти.
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