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Рикардо Лаборде: сможем победить "Уфу", только если будем выкладываться на 120 процентов

Полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде считает, что одного индивидуального мастерства его команде будет недостаточно для победы над "Уфой" в рамках 20-го тура чемпионата России.

"Уфа" показала себя в нынешнем сезоне хорошей командой, которая сражается в каждом матче, полностью отдается на поле. Она очень сильна именно командной игрой. С моей точки зрения, "Краснодар" сильнее по подбору исполнителей, но с таким соперником этого может оказаться недостаточно, Нам нужно биться, буквально рубиться за каждый мяч, выкладываться не на 100, а на 120% – так, как делают игроки "Уфы". Только тогда мы сможем рассчитывать на победу", - цитирует Лаборде официальный сайт "Краснодара".
Теги: Лаборде Уфа Краснодар
Сегодня, 12:44
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 13:24) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Истину глаголешь...выложиться просто необходимо, смыть позор с Сельтой ( ну ,не бегали вы там), необходимо...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Почему футболисты говорят глупости? Нельзя выложиться на 120%, ибо всё, что может человек - это и есть 100%.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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