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Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Роман Бабаев: Еременко - хороший футболист и достойный человек
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев от лица клуба поздравил с днём рождения полузащитника Романа Ерёменко, которому 19 марта исполнилось 30 лет.
"Клуб присоединяется к поздравлениям в адрес Романа Ерёменко! Мы продолжаем считать, что Роман – хороший футболист и достойный человек. К сожалению, оступился, но со всяким может такое случиться. К Роману хорошо относятся и ребята в коллективе, и тренерский штаб. Это очень приятный в общении человек, поэтому вдвойне обидно, что так произошло.
Здоровья и терпения Роману, чтобы пройти этот тяжёлый период в жизни. Уверен, что он справится! У него замечательная семья и сам он сильный человек. Мы ещё обязательно увидим его на футбольном поле. Роман уже немалого добился в карьере, но хочется, что это была не последняя страница его биографии", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
"Клуб присоединяется к поздравлениям в адрес Романа Ерёменко! Мы продолжаем считать, что Роман – хороший футболист и достойный человек. К сожалению, оступился, но со всяким может такое случиться. К Роману хорошо относятся и ребята в коллективе, и тренерский штаб. Это очень приятный в общении человек, поэтому вдвойне обидно, что так произошло.
Здоровья и терпения Роману, чтобы пройти этот тяжёлый период в жизни. Уверен, что он справится! У него замечательная семья и сам он сильный человек. Мы ещё обязательно увидим его на футбольном поле. Роман уже немалого добился в карьере, но хочется, что это была не последняя страница его биографии", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
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