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Роман Бабаев: Еременко - хороший футболист и достойный человек

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев от лица клуба поздравил с днём рождения полузащитника Романа Ерёменко, которому 19 марта исполнилось 30 лет.

"Клуб присоединяется к поздравлениям в адрес Романа Ерёменко! Мы продолжаем считать, что Роман – хороший футболист и достойный человек. К сожалению, оступился, но со всяким может такое случиться. К Роману хорошо относятся и ребята в коллективе, и тренерский штаб. Это очень приятный в общении человек, поэтому вдвойне обидно, что так произошло.

Здоровья и терпения Роману, чтобы пройти этот тяжёлый период в жизни. Уверен, что он справится! У него замечательная семья и сам он сильный человек. Мы ещё обязательно увидим его на футбольном поле. Роман уже немалого добился в карьере, но хочется, что это была не последняя страница его биографии", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев Еременко ЦСКА
Сегодня, 16:06
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7
(2)
№7 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 17:06) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
не с каждым


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№6 Написал: seryu Москва (Сегодня, 16:35) #
  • 0
  •  (6)

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Регистрация: 17.03.2009
№5 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 16:24) #
  • +4
  •  (6)
online

ага... нос ему вытри....
Регистрация: 21.01.2016
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 16:22) #
  • +4
  •  (6)
online

может человек и хороший, но наркам не место в спорте
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: Нет (Сегодня, 16:21) #
  • +6
  •  (6)

Хороший наркоман это тот,кто не выносит вещи из квартиры на продажу для покупки дури?тогда да,Бабаев прав.интересно,этого достойного человека будут после дисквалификации привлекать в сборную Финляндии?
Регистрация: 21.04.2016
№2 Написал: критик (Сегодня, 16:16) #
  • +7
  •  (9)

смешной бабаев !еременко наркоман-это очень плохо!а для спорта в 10 раз !
Регистрация: 7.03.2017
№1 Написал: Сосиска (Сегодня, 16:09) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бабаев - враль и тупое трепло, его словам цена - рубль, что доказано в суде
Регистрация: 19.03.2017
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